Культурний епіцентр Темпельгоф: в Берліні стане на одну мистецьку принаду більше

Берлінський аеропорт Темпельгоф стане гарячою культурною точкою. Колись найбільша будівля німецької столиці отримає друге життя.

Наразі 80-річна будівля старого аеропорту в Берліні потребує капітальної реконструкції. Її виконають в рамках культурної програми "Бачення 2030".

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Культурний епіцентр Берліна

Влада Берліна сподівається зробити з території летовища новий культурний район. Флагманським проєктом є створення галереї на даху аеропорту. Її довжина сягатиме 1 кілометру. Також буде інформаційний центр, в якому відвідувачі зможуть ознайомитися з історією чинної виставки та об'єкту загалом.



На даху буде кілометрова галерея / Фото 34Travel

Стару вежу Темпельгофа також відкриють для відвідувачів. Звідси видно панораму на все місто та прилеглий аеродром. Додатково тут створять меморіал на честь жертв концтабору.



В середині будівлі облаштують мистецькі простори / Фото Arch Daily

У 2009 році аеродром навколо будівлі відкрили для відпочивальників під назвою Tempelhof Feld – він став парком та зоною відпочинку. До пандемії тут відбувалися кілька музичних фестивалів та виставок.

До слова, Темпельгоф був однією з найбільших споруд у світі часів Другої світової війни. Британський архітектор сер Норман Фостер назвав його "матір'ю всіх аеропортів", а будівля досі є архітектурним дивом модерністської епохи.