Популярний аеропорт Європи закриють на місяць: куди будуть перенаправляти пасажирів

Мандрівникам, які планували поїздку до одного з найпопулярніших міст Італії в листопаді, доведеться змінити плани. Місцевий аеропорт не прийматиме рейси протягом усього місяця, а пасажирам запропонують альтернативний варіант для подорожей.

Аеропорт Неаполя Каподічіно закриють на планові ремонтні роботи. Про це повідомляє видання The Sun. Відновити роботу повітряного вузла планують 30 листопада 2026 року.

Чому аеропорт Неаполя закриють на місяць?

Увесь листопад аеропорт не прийматиме та не відправлятиме рейси через масштабну модернізацію. Вартість проєкту становить 250 мільйонів євро, з яких 30 мільйонів євро спрямують на повну реконструкцію злітно-посадкової смуги. Закриття торкнеться пасажирів авіакомпаній easyJet і Ryanair. В аеропорту пояснили, що роботи необхідні для дотримання галузевих вимог і забезпечення високих стандартів безпеки.

Куди їхати пасажирам під час закриття?

На час ремонту мандрівники зможуть скористатися аеропортом Салерно – Понтеканьяно. Компанія Gesac, яка управляє аеропортом Неаполя, організувала автобусне сполучення між площею Гарібальді в Неаполі та аеропортом Салерно – Коста-д'Амальфі-е-Чіленто. Щодня автобуси виконуватимуть по 8 рейсів у кожному напрямку. Квиток коштуватиме 12 євро за особу.

Також до Салерно можна дістатися потягом із центрального вокзалу Неаполя. Поїздка в один бік обійдеться у майже 6 євро. Пасажирам, які планували подорож у листопаді, варто заздалегідь перевірити інформацію про свій рейс в авіакомпанії та спланувати дорогу до альтернативного аеропорту.

Де розташований аеропорт Салерно – Понтеканьяно: дивитись на картах

Що зміниться після реконструкції?

Модернізація має збільшити пропускну спроможність аеропорту та підготувати його до зростання кількості пасажирів. У межах проєкту побудують другий термінал для рейсів за межі Шенгенської зони. Також облаштують нові місця для стоянки літаків, створять вантажну і логістичну зону та зведуть готель.

Передбачені і нові дорожні та підземні сполучення. Зараз аеропорт Неаполя щороку обслуговує близько 13 мільйонів пасажирів. Очікується, що до 2035 року їхня кількість зросте до 17,3 мільйона. Оновлена інфраструктура також дасть змогу приймати літаки більшої місткості. Аеропорт планують знову відкрити 30 листопада 2026 року, після завершення основних ремонтних робіт.