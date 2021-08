Британська компанія Skytrax оприлюднила рейтинг найкращих аеропортів світу – The World's Best Airports in 2021. Український "Бориспіль" посів п'яту сходинку у категорії "Найкращі аеропорти Східної Європи".

До переліку також увійшли аеропорти: Угорщини, Румунії, Естонії, Латвії, України, Грузії, Сербії, Словаччини, Хорватії та Болгарії. Відзначимо, раніше прикордонники назвали 10 країн, в які українці їдуть найчастіше.