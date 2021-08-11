Найбільш популярними маршрутами серед пасажирів аеропорту "Бориспіль" у липні 2021 року стали курортні Туреччина, Єгипет і Греція. Туди вирушили 51% всіх мандрівників повітряних воріт.
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10 найпопулярніших напрямків з "Борисполя" у липні
Найбільше пасажирів було перевезено до міст Туреччини, Єгипту, Греції, Чорногорії, Ізраїлю та української Одеси.
- Анталія;
- Шарм-ель-Шейх;
- Стамбул;
- Даламан;
- Тіват;
- Бодрум;
- Хургада;
- Одеса;
- Тель-Авів;
- Іракліон.
Зазначається, що загалом в липні 2021 року аеропорт обслужив 1 мільйон 168 тисяч пасажирів. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року кількість пасажирів збільшилась на 60%.
Регулярними рейсами скористалися 735,6 тисячі мандрівників, чартерами – 432,4 тисячі осіб.
"Бориспіль" увійшов до найкращих аеропортів Східної Європи
Британська компанія Skytrax оприлюднила рейтинг найкращих аеропортів світу – The World's Best Airports in 2021. Український "Бориспіль" посів п'яту сходинку у категорії "Найкращі аеропорти Східної Європи".
До переліку також увійшли аеропорти: Угорщини, Румунії, Естонії, Латвії, України, Грузії, Сербії, Словаччини, Хорватії та Болгарії.
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