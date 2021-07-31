8 міст планети, які вирішили зменшити викиди вуглецю

Міста займають лише 2% поверхні Землі, але водночас містять більше половини світового населення. На думку вчених, далі урбанізація лише буде посилюватися, а це означає збільшення викидів парникового газу.

Зараз по всьому світу міста спрямовують свої зусилля, щоб зменшити продукування вуглецю. Ці 8 міст роблять вагомі кроки, щоб стати більш екологічними та зручнішими для людей.

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Богота, Колумбія

У колумбійській Боготі зменшують свої викиди вуглекислого газу двома основними шляхами: автобусна мережа та їзда на велосипеді. По місту рухаються 1500 автобусів, які щодня здійснюють приблизно 1,5 мільйона пасажирських поїздок.

Богота також може похвалитися найвищим рівнем міжміських поїздок на велосипеді серед усіх латиноамериканських міст. Зараз у місті існує 550 кілометрів велосипедних доріжок і з кожним роком їх стає все більше.

Монреаль, Канада

Район Великого Монреаля вже має приблизно 3000 кілометрів постійних велодоріжок. У минулому році чиновники на все літо закрили кілька основних вулиць для проїзду транспорту, щоб заохотити людей пересісти на велосипеди. Загалом у Монреалі планують підключити у загальну транспортну мережу ще 327 кілометрів велодоріжок.

Для подальшого зменшення викидів та уникнення заторів, місто інвестувало у послуги доставки велосипедів та електромобілів, а також зробили нові зелені насадження.

Барселона, Іспанія

Барселона має найвищу в Європі щільність руху, через що стикається із зростаючим тиском щодо зменшення забруднення повітря. У 2013 році там створили план міської мобільності, щоб вдосконалити автобусні маршрути та розширити велосипедні та пішохідні доріжки. Також автомобілям з високим рівнем викидів заборонили в'їжджати у певні райони міста у час-пік.

Крім того, в Барселоні запровадили революційну концепцію Суперблоків. Кожен Суперблок – це область, що складається з дев’яти міських кварталів, де рух транспорту перенаправлений по периметру. Там діють обмеження швидкості до 10 кілометрів на годину, а стоянки на узбіччі перенесені на підземні ділянки. Ці суперблоки заохочують містян їздити на велосипедах, створюючи для пішоходів зручні магістралі та широкі зелені зони.

Тайпей, Тайвань

Тайбей – це справжнє велосипедне царство. У 2019 році воно стало другим азіатським містом із списку 20-ти, які є найбільш сприятливими для велосипедів.

У Тайбеї діє масивна схема державного субсидування велосипедів, широка доступність їх прокату, а також проводяться щорічні велосипедні конференції з питань містобудування.

Окленд, Нова Зеландія

В Окленді з 2014 року діє план, який має зменшити викиди до 40% шляхом екологізації інфраструктури та зміни способу подорожей та споживання енергії. До 2040 року увесь громадський транспорт має стати електричним із нульовими викидами.

Крім того, у місті діє програма "Мільйон дерев", в рамках якої вже висадили більше мільйона саджанців і ще 1,5 мільйона посадять до 2022 року.

Хойан, В'єтнам

Історичне місто, включене до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розробило власний велосипедний план, щоб збільшити використання екологічного транспорту серед жителів та туристів. На сьогоднішній день у Хойані вдосконалили велосипедні маршрути та інфраструктуру, запустили програму державно-приватного партнерства для реалізації недорогих велопроєктів, а також створили зони без автомобілів. Щороку до туристичної транспортної системи включають все більше електромобілів.

Тшване, Південна Африка

Тшване працює над поліпшенням міського життя та його доступності для всіх мешканців. Хоча піші прогулянки вже є популярним видом транзиту та складає 29% від усіх поїздок, місто запровадило кілька ініціатив для стимулювання велосипедного руху.

Сюди входять вулиці без автомобілів та фестивалі, які популяризують використання велотранспорту дорогою на роботу. У місті також діє програма з надання безкоштовних велосипедів людям, які проживають у неблагополучних районах за межами міста.

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Портленд у штаті Орегон, США

Портленд був першим містом США, який ще у 1993 році створив план дій щодо клімату. З того часу він скоротив викиди вуглецю на 20%, і це при збільшенні населення на майже на 40%.

В Портленді запровадили програму розумного містобудування та покращення кварталів. Крім того, у місті постійно збільшують кількість транспорту з нульовими викидами, а також стимулюють людей до використання велосипедів.