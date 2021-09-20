50 барів та віртуальні тури: як проходить альтернативний "Октоберфест" в Мюнхені

У Німеччині другий рік поспіль скасували найвідоміший фестиваль пива "Октоберфест" через пандемію COVID-19. Але місцеві ресторатори організували свій, альтернативний захід.

У Мюнхені не сподіваються, що альтернативний фестиваль привабить велику кількість туристів. Проте власники пабів та ресторанів вирішили не скасовувати традиційне дійство.

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"Октоберфест" в умовах пандемії

Баварський фестиваль пива, який приваблює мільйони відвідувачів з усього світу, є, мабуть, найвідомішою подією Німеччини. Цьогоріч він – неофіційний, стриманий, альтернативний. "Октоберфест" (Wirtshauswiesn) у Мюнхені розпочався як завжди, у суботу, 18 вересня та триватиме до 3 жовтня.



"Октоберфест-2021" в Мюнхені / Фото з інстаграму @womensviewofmunich

Місцеві ресторани та паби навколо Мюнхена планують прикрасити свої заклади у стилі знаменитих наметів, які встановлені на Терезієнвізе – місці проведення "Октоберфесту".





Без змін у традиціях фестивалю / Фото з інстаграму @ettensberger

До ініціативи долучилися близько 50 закладів. Тут відтворять атмосферу пивного фестивалю: звучатиме традиційна музика, подаватимуть сезонне пиво, а офіціанти та відвідувачі, ймовірно, надягатимуть традиційні костюми ледерхесен та дирндль.

Для тих, хто фізично не може перебувати в Мюнхені, організували онлайн-тури Wiesn, які дозволяють шанувальникам дізнатись більше про подію та святкувати віддалено.

Мюнхенські чиновники сподіваються, що "Октоберфест" повернеться у 2022 році. Проте ймовірно, невакцинованим вхід буде заборонено.