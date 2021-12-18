5 затишних будиночків для тих, хто планує відпочинок у Грузії

Досвідчені мандрівники вважають, що справжній колорит країни розкривається за межами центральних вуличок та популярних туристичних маршрутів. Особливо, коли річ йде про таку унікальну місцевість, як Грузія.

Якщо ви запланували відпочинок у цій країні, підберіть заразом й відповідне житло, яке подарує незабутні враження та максимальний комфорт.

Цікаво Застілля по-грузинськи: особливості культури, яка надихає весь світ

Kazbegi cabins – Степанцмінда, Казбегі

Де відпочити у Грузії / Фото booking

Kazbegi cabins знаходиться в гірському селищі, тому стане ідеальним житлом для тих, хто прагне побачити автентичну Грузію.

Будиночок повністю оздоблений деревом. Більшість меблевих виробів та декору створені руками власників будинку, які здають оселю в оренду. Завдяки величезному панорамному вікну ви матимете можливість намилуватися місцевими гірськими краєвидами.

Cottage Chalet in Kvariati – Кваріаті

Де відпочити у Грузії / Фото booking

Кваріаті – ще одне місце, яке дозволить вивчити усі особливості Грузії: поруч – річка, трішки далі – море, з усіх боків селище огортають гори. Бонус – гостям, які забронювали номер, пропонують безплатний трансфер з аеропорту.

Сам котедж – це невеличке шале зі стриманим інтер’єром. Тут багато дрібного декору, який підкреслює, що ви перебуваєте саме в Грузії. Шале розраховане на 5 людей, є два двоспальні ліжка та диван. В будиночку обладнана повноцінна кухня та є балкон-тераса.

Hilltop Batumi – Батумі

Де відпочити у Грузії / Фото booking

Hilltop Batumi – це комплекс А-подібних будинків, кожен із яких розрахований на 3-х дорослих. Всередині переважає натуральне дерево, колориту додають гвинтові сходи, гамак та крісла-мішки. Однак головна перевага будиночків – панорамні вікна, які відкривають прекрасний вид на Батумі.

Duende Hotel – Нінігорі, Кахетія

Де відпочити у Грузії / Фото booking

Дивовижний будинок посеред лісу стоїть на високих палях на рівні крон дерев і наче робить гостей ближчими до птахів. Дах неправильної форми робить його ще казковішим. Звісно, всередині багато дерева і величезні вікна. Знизу – дві тераси. Для тих, хто приїхав розслабитися, власники радять скористатися гідромасажною ванною просто неба. Поруч можна розвести вогнище.

Coziest Cabin in Racha – Агара, Рача-Лечхумі, Квемо Сванеті

Де відпочити у Грузії / Фото booking

Розташований в невеликому гірському селі поруч з легендарними лісами Рачі, цей будиночок ідеально вписується у навколишній ландшафт. Зовні та зсередини конструкція обшита деревом. Меблі теж виконані з дуба. Всередині є безліч дрібничок від яких віє традиціями Грузії. І звісно – велике вікно з якого видно схід сонця.