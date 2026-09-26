Тут вино – це їжа: 5 фактів про Молдову, які здивують туристів

Молдова розташована зовсім поруч з Україною, і більшість туристів сприймають її як транзитний пункт для вильоту у країни Європи. Та насправді Молдова має чимало сюрпризів, які здивують навіть досвідчених мандрівників.

Молдова – невелика країна між Україною та Румунією, яку передусім сприймають як напрямок для винного туризму. Справді, місцеві виноробні є однією з головних причин приїхати сюди, проте ними туристичні особливості країни далеко не обмежуються. У Молдові є величезні підземні винні галереї, середньовічні фортеці та монастирі в скелях. 24 Канал розповість 5 фактів про Молдову, які можуть здивувати туристів.

Що цікавого треба знати про Молдову?

1. Молдова – одна з найменших країн Європи. Так, вона не настільки маленька як Бельгія, Монако чи Ліхтенштейн, але розміри все одно дуже компактні. Від Кишинева до багатьох популярних туристичних місць можна дістатися за кілька годин. Тому туристи можуть поєднати прогулянку столицею з поїздкою до виноробні, монастиря або історичної пам'ятки. Площа Молдови – 33,8 тисячі квадратних кілометрів.

2. У Молдові є підземне місто. Підземне місто Мілештій-Міч – це найбільший у світі винний погріб, який внесений до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу колекцію вин. У сховищах зберігається понад 1,5 мільйона пляшок й колекційні екземпляри. Довжина підземних галерей сягає 200 кілограмів, а лежать вони на глибині до 60 – 80 метрів під землею. Саме завдяки розташуванню необхідна температура і вологість підтримуються природним шляхом.

Сусідня виноробня Крікова також є гігантським підземним містом, де вулиці названі на честь сортів вина.



Винний завод Мілештій-Міч / Фото Gianluca Centulani

3. Вино – це офіційно їжа. Кілька років тому парламент Молдови виключив натуральне вино зі списку алкогольних напоїв і прирівняв його до харчових продуктів. Це зробили для популяризації помірного споживання якісного сухого вина. Крім того, виробники отримали право рекламувати вино в засобах масової інформації, що було заборонено для алкогольних виробів.

Що цікаво, сама Молдова нагадує виноград. Якщо подивитися на карту країни, її контури дивовижним чином нагадують гроно винограду, що є дуже символічним.

Молдова на карті / Скриншот 24 Каналу

4. Молдовська мова належить до романської групи. Для українців може бути несподіванкою те, що молдовська мова належить до романської мовної групи, тобто споріднена з румунською, італійською, французькою, іспанською та португальською. Сучасна державна мова Молдови – румунська. Водночас у країні широко використовують і російську, а в окремих регіонах можна почути українську та гагаузьку.

5. У Молдові можна побачити монастир у скельному масиві. Одна з найцікавіших історичних пам'яток Молдови – Старий Орхей. Це археологічний та культурний комплекс у долині річки Реут, приблизно за 60 кілометрів від Кишинева. Тут збереглися залишки давніх поселень, печерні монастирі та келії, вирубані просто у вапнякових скелях. Місцевий ландшафт також сильно відрізняється від молдовського, адже навколо Старого Орхея можна побачити мальовничі скелі, пагорби та долину річки.



Старий Орхей у Молдові / Фото Nicolai Moldovan

Молдова може здатися невеликим і простим напрямком для подорожі, однак за її розмірами ховається цікава історія. А завдяки невеликим відстаням між багатьма пам'ятками туристи можуть побачити чимало навіть під час короткої поїздки.