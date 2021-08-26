5-річна дівчинка з Рівного підкорила вершину Великого Кавказу: мотивуючі фото юної альпіністки

5-річна Олександра Канкрова з Рівного підкорила разом з батьком підкорила вершину Центральна Лайла. Її висота перевищує 4 кілометри. Щоправда, це не перше піше сходження юної альпіністки.

До походу Олександра готувалась разом з татом Іллєю. Напередодні вони здійснили 3 зимові сходження в українських Карпатах.

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Підкорила гору у 4 кілометри в 5 років

Дівчинка народилася в сім'ї з активними батьками, тому свій перший похід в гори здійснила у віці 1 рік і 2 місяці. Тоді вона тільки навчилася ходити.

Ця пішохідна гірська подорож по Кавказу тривала 20 днів. В результаті – Олександра разом з групою 14 серпня підкорила найвищу гору Сванетського хребта центрального Кавказу – Лайлу. Її висота сягає 4 009 метрів.



5-річна альпіністка на вершині / Фото Іллі Канкрова

Донька давно мене просила сходити. Ми в походи ходимо давно, а в цьому році почали ходити в зимні. Вона була підготовлена, налаштована,

– розповів батько дівчинки Ілля Канкров.

Взимку вони сходили на вершину Пікуй та Мармароси. Тоді за словами Іллі був штормовий вітер, швидкість якого сягала 10 метрів на секунду. Олександра також ночувала в наметах, коли температура опускалася нижче 20 градусів морозу.



Підйом на вершину Лайлу / Фото Іллі Канкрова

Під час підйому на Лайлу групі заважали дощі та грози.А вершина була "порвана" тріщинами у льодовику, який її покриває. В результаті довелося йти майже вертикально вгору, застосовуючи альпіністське спорядження.



Підйом на Лайлу / Фото Іллі Канкрова

Після спуску Олександра разом з групою ще відвідала кілька перевалів, перейшла у брід річку, а тоді – поїхала відпочивати у Батумі. Зараз вони з батьком готуються до підкорення нової вершини, яку тримають у секреті.



Спільне фото на Лайлі / Фото Іллі Канкрова