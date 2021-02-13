Більше питань, ніж відповідей: 5 найзагадковіших місць у світі

У світі є багато загадкових місць, поява яких викликає численні запитання. І хоча вчені намагаються знайти їм логічні пояснення, від цього вони не стають менш цікавими.

Незалежно від того, чи ви завзятий домосід, чи то поціновувач пригод, цих 5 містичних місць обов’язково вас заінтригують. Від деяких з них в жилах холоне кров.

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Структура Ришат, Мавританія

Найбільша пустеля світу Сахара знаменита не лише своїми розмірами і посушливим кліматом. На її території розташувалося унікальне природне утворення – Око Пустелі. Офіційно цю геологічну аномалію називають Гуель-Ер-Ришат або коротко Ришат. Навіть навколишні його природні ландшафти дуже нагадують людське око.



Структура Ришат, Мавританія / Фото appropriateliving

Вчені багато років ламають голову над тим, як саме утворилися маже ідеальні концентричні кільця. Деякі вважають, що це був вплив астероїда протягом століть. Інші кажуть, що це була найпростіша процедура природного геологічного стирання та ерозії.

І, звичайно, є такі, що вважають аномалію позаземним утворенням. Нібито інопланетяни, які побували на Землі, позначили її для майбутніх візитів.

Острів Пасхи, Чилі

Острів Пасхи розташований посеред Тихого океану і є одним з найтаємничіших місць на нашій планеті. Багато мандрівників та вчених по всьому світу міркують над тим, чому там немає лісу, звідки взялися величезні статуї з каменю, як туди потрапили остров'яни?

Найвідомішою пам'яткою острова Пасхи є таємничі статуї моаї. Їх налічується понад 900 і всі вони являють собою величезні кам'яні голови, кожна з яких має кілька метрів у висоту і десятки тонн ваги.



Острів Пасхи, Чилі / Фото picfair

Вважається, що статуї почали виготовляти місцеві жителі в XI столітті і робили їх майже 500 років. Вони вирізали їх в скелях острова Пасхи, ймовірно, в горизонтальному положенні, а потім перевозили в долину за допомогою спеціальних дерев'яних платформ.

Першим європейцем, якому вдалося досягти острова, став голландець Якоб Роггевен. Це було в 1722 році, на Великдень, власне, звідси і походить назва острова.

Лінії Наска, Перу

Лінії навколо пиловидних пустельних ландшафтів на півдні Перу є найдивовижнішими доісторичними рештками по всій Південній Америці.

Малюнки були виявлені в 1939 році, коли над плато пролетів на літаку американський археолог Пол Косок. Оскільки малюнки досягають десятків метрів у довжину, розпізнати їх раніше з землі було неможливо.



Лінії Наска, Перу / Фото pramathesh

Створювалися малюнки впродовж декількох століть жителями Південного Перу. Більшість досліджень приписує їх створення цивілізації Наска, яка населяла плато до VI століття.

Сам процес створення ліній цілком зрозумілий. Поверхня пустелі вкрита темним камінням, і якщо прибрати його, то оголюються світлі осадові породи. Саме цей контраст кольорів використовували стародавні індійці при створенні своїх малюнків.

А ось як з цих ліній отримували величезні малюнки, досі незрозуміло. Також невідомо їх точне призначення. Версій щодо цього багато. Від найфантастичніших – для посадки інопланетних космічних кораблів, до цілком реальних – для поклоніння богам.

Бермудський трикутник, Атлантичний океан

Казки про загублених мореплавців та зниклі кораблі, розбиті літаки та навіть випаровування людей походять з вод Бермудського трикутника протягом століть.



Бермудський трикутник, Атлантичний океан / Фото appropriateliving

Величезну площу, понад пів мільйона квадратних миль, можна назвати Диявольським трикутником. Деякі кажуть, що в цьому місці існують магнітні аномалії. Інші, що в цьому винні тропічні циклони, а деякі кажуть, що загадки просто не існує!

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Водоспад Вічний вогонь, США

У нью-йоркському парку Чеснат Рідж розташований незвичайний водоспад. Його називають Водоспадом вічного вогню. Незвичний він тим, що під його водами постійно горить вогонь і створений він не штучним способом, а утворила його сама природа.



Водоспад Вічний вогонь, США / Фото pholder

Він ніколи не згасає і вчені стверджують, що спалахування відбувається завдяки присутності органічного газу, що просочується з підземелля.