Найстаріші міста України, в яких відчувається дух історії

В Україні збереглися міста, які отримали цей статус завдяки Магдебурзькому праву. Їх заснували за часів середньовіччя, коли на європейських землях наводила жах татаро-монгольська навала.

Редакція Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує 5 найцікавіших міст того часу, які все ще зберігають дух історії. Відвідини цих локації занурять у смак епохи та відкриють низку архітектурних композицій.

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Стільсько

Стільське городище – середньовічне поселення на території сучасної Львівської області. Його заснували у VII столітті, а орієнтовний розквіт стався у IX — X столітті. Дослідник Орест Корчинський припускає, що до 993 року поселення могло бути столицею Білої Хорватії, після — входило до Руської держави. Занепало воно після воєнних дій до XIV століття.

У 2001 році Стільсько внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а у 2003 році уряд постановив створити тут державний історико-культурний заповідник. Але місцева влада проігнорувала це. "Дійшли руки" проголосувати за створення заповідника лише у 2015 році.

У 2020 році про середньовічне поселення говорила вся Україна, і не тільки – місцеві мешканці намагалися незаконно встановити гіпсову фігуру "Матінки Божої". Але, городищу пощастило – жодних пам'ятників тут не звели.

Острог

Острог — місто в Рівненської області, яке згадується в Іпатіївському літописі у 1100 році. А у 1585-му місто отримало Магдебурзьке право.

Відомий князь Костянтин Василь Острозький 1576 року заснував тут славну Острозьку академію, зібрав у ній видатних науковців і педагогів того часу. В ній навчалися гетьман Петро Сагайдачний, науковець і письменник Мелетій Смотрицький та багато інших. Працював тут Іван Федоров, видатний книговидавець.

У XIV столітті тут побудували замок. Він стоїть на вершині 20-метрового пагорба – звідси видно майже все місто. Комплекс складається з чотирьох споруд: Вежа Мурована, Вежа Нова, Богоявленська церква та дзвіниця. Це єдиний в Україні і Східній Європі житловий замок з однією вежею, який зберігся до наших днів.

Бердичів

Територія, на якій розміщене місто, заселена ще в II тисячолітті до н. е. Тут виявлено поселення доби бронзи та залишки двох поселень черняхівської культури.

Містом у сучасному розумінні воно стало у XVII столітті під час правління Януша Тишкевича. Він побудував тут замок, млин та монастир. Під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького Бердичів зруйнували майже вщент. Звісно, його відбудували згодом. У грудні 1845 року царським указом Бердичеву присвоїли статус міста. А за радянських часів він став районним центром Житомирської області.

Цікаво знати! Оноре де Бальзак побував в цьому місті у 1850 році. Він описав про його забудову, як "будинки в місті танцюють польку, одні нахилені вправо, інші — вліво, ще інші — наперед".

Новгород-Сіверський

Найпівнічніше місто в Україні є ще й туристичною родзинкою Чернігівської області. Воно розташоване на березі Десни. Перша згадка про нього датується X століттям. Саме звідси Ігор Святославович зі своєю дружиною у квітні 1185 року виступив у похід, який так безславно для нього закінчився ("Повість минулих літ", пам'ятаєте?).

Це місто було стольним градом удільного князівства сина Святослава Ярославовича, пізніше місто було стерте з лиця землі монголо-татарською ордою. Але – відновилось і навіть отримало магдебурзьке право першим з усіх міст Чернігівщини, перебуваючи в складі Речі Посполитої.

Ще один цікавий факт: у 1786 році тут побудували… Тріумфальну арку! На 20 років раніше за паризьку, до речі! Присвятили її тому, що імператриця Катерина II проїжджала це місто. Проєкт створив архітектор Джакомо Кваренгі. Це єдиний зразок архітектури класицизму подібного типу на Чернігівщині.

Корсунь-Шевченківський

У 1032 році князь Ярослав Мудрий заснував місто-фортецю Корсунь для захисту південних кордонів Київської Русі від набігів тюркських кочівників. Він використав річку Рось як природну перешкоду, але у 40-х роках ХІІІ столітті Корсунь був зруйнований монголо-татарами.

Потім територія перейшла під владу Великого князівства Литовського, а потім - до Польського королівства, складової частини Речі Посполитої. У ті часи Корсунь з округою являв собою майже безлюдну пустелю. Коли ці землі зайняв Богдан Хмельницький, то збудував тут замок у 1650-х роках.

За 100 років влада змінилася знову – так Корсунь перейшов до князя Станіслава Понятовського — племінника останнього польського короля. Він збудував місто та всю інфраструктуру наново. На щастя, палац зберігся і є один з найкращих садово-паркових комплексів України в стилі романтизму. В середині XIX століття він був прикрашено скульптурами та має підвісні містки. Площа палацу з парками сягає майже 100 гектарів.

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ. Вона є доволі легкою для свого класу, але доволі місткою – з комфортом можуть їхати до 7 пасажирів. Об'єм багажного відділення досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях), тому зможете взяти з собою все, що завгодно. Крім того, саме ця модель має високу ефективність разом із паливною економічністю (від 5,10 літрів на 100 кілометрів). А повний привід авто забезпечує значне збільшення тяги, стабільності та безпеки водіння – навіть на бездоріжжі.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

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Приємної та пізнавальної поїздки!