Попри пандемію COVID-19, закриті кордони та сурові умови в'їзду, на землі залишилося не так багато автентичних місць, куди рідко зазирають туристи. Й від цього вони стають ще привабливішими для людей, які люблять відчувати себе "першопрохідцями".

Зібрали 5 країн, які дозволять отримати нові враження та познайомитися з незвичною культурою. Розповідаємо про них.

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Ліхтенштейн

(53 тисячі туристів на рік)

5 маловідомих країн для незабутнього відпочинку / Фото unsplash

Невелике князівство між Австрією та Швейцарією й саме не відрізняється густотою населення. На його території мешкає 36 тисяч жителів. Тож не дивно, що й туристів не так і багато. Проте тут відкриваються неймовірні краєвиди. Середньовічні замки височіють на тлі альпійських гір, автентичні села вражають своєю самобутністю, а пішохідні доріжки простягаються на десятки кілометрів.

За 70 тисяч доларів на добу, ви отримаєте можливість спробувати вина із колекції садиби принца Ганса-Адама II та оселитися у маєтку, який вміщує 150 гостей.

Сьєрра-Леоне

(52 тисячі туристів на рік)

"Левові гори", а саме так перекладається назва країни, розташовані на узбережжі Атлантичного океану. Африканська держава вперше з’явилася на картах іспанських моряків у 15 столітті. Проте й нині мало людей знає про її існування.

Нині країна посідає 215 місце за рівнем ВВП у світі і вважається однією із найбідніших. Проте це не впливає на красу, яку бачать нечисленні туристи, які наважуються відвідати пляжі Сьєрра-Леоне.

Тонга

(46 тисяч туристів на рік)

5 маловідомих країн для незабутнього відпочинку / Фото unsplash

Це королівство займає 170 островів Тихого океану. Більшість з них – безлюдні. Проте усі вони славляться неймовірно гарними пляжами, кораловими рифами, густими лісами і туристичними маршрутами. У країні розвинений дайвінг, адже поблизу берега дуже багато різних гарних риб. А ще на деяких островах видніються вапнякові гори, які захищають міста від вітру та холоду.

Туризм у Тонзі не розвинений через її віддаленість від материка та погану інфраструктуру. Дістатися островів – завдання не з легких. Але ті, хто все ж таки подолає відстань, зможуть насолодитися дивовижними пейзажами.

Кірибаті

5,3 тисячі туристів на рік

У 1960-х роках острови цієї країни були ареною для військових випробувань. Тут підірвали не одну тисячу бомб, що відлякує туристів і нині. Проте з того часу держава повністю змінилася. Вона переробила воєнні об’єкти на готелі і розважальні центри, покращила інфраструктуру і почала розвивати готельно-ресторанний бізнес. Один із найпопулярніших островів архіпелагу має назву Різдва. Його жителі мають змогу першими зустріти Новий рік. Тож більшість людей відвідують цей курорт саме під час зимової відпустки.

На Кірибаті завжди тепло і сонячно. Тут багато неймовірних пляжів, оточених яскравими кораловими рифами. Це робить країну привабливою для дайверів.

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Тувалу

1,2 тисячі туристів на рік

5 маловідомих країн для незабутнього відпочинку / Фото unsplash

Усього один літак на тиждень доправляє туристів до островів Тувалу. Тому логічним здається, що 94% населення – корінні жителі, які майже ніколи не покидали своєї країни. Архіпелаг має неймовірні шанси стати одним із найпопулярніших курортів. Тут для цього є все: мальовнича природа, комфортні пляжі, тепла погода. Проте погана інфраструктура заважають розвиватися туристичному бізнесу в регіоні. А віддаленість від материка робить дорогу важкою і довгою.

У зв'язку із пандемією COVID-19 більшість країн світу має свої карантинні обмеження, які впливають на туристичну сферу. Перед плануванням подорожі вивчітьна територію обраної країни для іноземців.