Про те, де знайти ці автентичні дворики, розповіли на тікток-сторінці @kyiv_love_live, інформує 24 Канал.

Читайте також Не лише фортеця: що побачити в архітектурному Кам'янці-Подільському

Атмосферні дворики Києва

Якщо ви сумуєте за Одесою або мрієте прогулятися її старими двориками, де бабусі розвішують на мотузках білизну, то у Києві є місце, яке ненадовго перенесе вас просто у серце Півдня. На вулиці Хорива, 18/10, заховався справжній шматочок одеського настрою: скромний старий дворик, де час ніби зупинився. Обшарпані стіни мають власну історію, а в повітрі панує затишок та ностальгія.

Інший красивий дворик можна знайти біля кафе "Друзі", на Андріївському узвозі, 2Д. Якщо попередній міг перенести в Одесу, то цей – в Італію. Жовті будинки з округлими вікнами, зелений плющ, що обвиває стіни, бруківка на землі створюють враження, ніби ви десь у затишному райончику Флоренції чи Верони.

Дивіться відео про те, де у Києві знайти атмосферні дворики:

На вулиці Межигірській, 24 заховався найромантичніший дворик Києва, який місцеві називаються двориком "Адама і Єви". Щоб потрапити у нього, потрібно пройти через непомітну арку. Особливість цього дворика – це густий виноградник, який так розрісся, що утворив справжню зелену стелю. У цьому місці панує тиша та умиротворення, здається, ніби позаду нема гучного міста.

Інший, менш відомий дворик, розташований на вулиці Нижній Вал, 23. Його найбільша окраса – це красивенні старі сходи у під'їзді. Металеві поручні, потерті дерев’яні сходинки та вікна з характерною рамкою створюють відчуття, ніби ти потрапив в історичний фільм про Київ.

Ці місця для тих людей, які вміють помічати красу у деталях, відчувати, а не тільки бачити.