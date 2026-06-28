3 найкращі аквапарки України для сімейного відпочинку: скільки коштує вхід у 2026 році

У спекотний літній день хочеться знайти місце, де можна не лише освіжитися, а й отримати яскраві враження. Якщо пляжний відпочинок здається надто спокійним, чудовою альтернативою стануть аквапарки – із десятками водних гірок, басейнами, зонами релаксу та розвагами для всієї родини.

В Україні є чимало сучасних аквапарків, які щоліта приймають тисячі відвідувачів. Тут можна провести цілий день, поєднавши активний відпочинок із релаксом. 24 Канал розповідає про три аквапарки України, які варто відвідати цього літа.

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У яких аквапарках України варто відпочити?

Одним з найновіших аквапарків в Україні є аквапарк Mavka у Буковелі. Він працює цілий рік, тож відпочивати тут можна у будь-яку пору року. На відвідувачів чекають басейн з хвилями, безліч гірок різної складності і висоти, а також окрема спа-зона для дорослих, вхід у яку оплачується окремо.

Квиток в аквапарк на цілий день коштує 2200 гривень за дорослого і 1600 гривень за дитину, ростом до 140 сантиметрів. Також можна придбати абонемент на дві години – він обійдеться у 1700 і 1200 гривень відповідно. Ще дешевше коштує вечірній тариф з 20:00 по 22:00 – 1000 гривень з дорослого і 700 гривень з дитини.

Доступ до спа на цілий день коштує 2200 гривень, а на 4 години – 1700 гривень.

Аквапарк у Буковелі: відео bukovel_aquapark

Інший популярний аквапарк можна знайти на Закарпатті у Косино. Він повністю відкритий, а тому працює лише в теплу пору року. Тут є гірки для дорослих та дітей, басейн з хвилями та багато шезлонгів для відпочинку. Вхід для дітей зростом до 150 сантиметрів – безкоштовний, а для дорослих коштує 1500 гривень на 4 години або 2500 гривень на цілий день.

Для учасників бойових дій діє знижка – квиток коштує 800 гривень на 4 години і 1500 гривень на цілий день.

У вартість відвідування аквапарку також входить 30 хвилин перебування у "королівських саунах" готелю.

Аквапарк у Косино: відео kosino_termal

На Півдні України можна відпочити у аквапарку "Затока", що в селі Кароліно-Бугаз Одеської області. На території є гірки для дорослих і дітей, басейни та інші розваги. Наразі на відвідування діє акція і квиток з дорослого коштує 900 гривень, а з дитини – 700 гривень. Аквапарк працює з 10 ранку по 18:00.

Щоправда, деякі відвідувачі у червні скаржилися, що в аквапарку доступні лише 4 гірки, хоча на сайті зазначено, що загалом є 11 дорослих гірок та 15 – дитячим. Тому перед тим, як бронювати квиток, радимо зателефонувати в аквапарк і уточнити, скільки саме гірок працюють.

Аквапарк "Затока" на Одещині: відео aquapark_hotel_zatoka

Аквапарки залишаються одним із найкращих варіантів літнього відпочинку для дітей і дорослих. Тут можна не лише врятуватися від спеки, а й отримати заряд адреналіну на водних гірках, відпочити біля басейну чи провести цілий день із родиною. Тож якщо цього літа хочеться яскравих емоцій без далеких подорожей, один із цих аквапарків може стати чудовим вибором для відпочинку.