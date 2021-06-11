Круїз у стилі серіалу "Друзі": вартість унікальної мандрівки зашкалює

Минуло 17 років з закінчення легендарного серіалу "Друзі". Однак цьогоріч шанувальників потішили спеціальним епізодом "Друзі: Возз'єднання", який ще більше активізував прихильників.

І, звичайно, є достатньо компаній, готових скористатися популярністю телешоу. Тому у 2022 році буде можливість вирушити у круїз, присвячений серіалу.

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Одна з них – The Fana World Travel, яка організовує круїзи та подорожі по всьому світу.

Круїз "Friends Fan" вирушить з 15 по 21 травня 2022 року.

Будьте готові їсти, як Джої, жартувати, як Чендлер, готувати як Моніка, робити покупки, як Рейчел, йогу, як Фібі, і копати, як Росс, – йдеться на сайті туристичної компанії.

Як відомо, жоден член акторського складу "Друзі" на кораблі не буде присутній.

Деталі круїзу

На розкішному кораблі Celebrity Equinox, довжиною 1041 фут, 500 гостей зможуть подорожувати в атмосфері, яка відтворює багато визначних моментів у "Друзях".

Туристи матимуть можливість переодягнутися у свого улюбленого персонажа, а також взяти участь у багатьох вікторинах та розвагах, пов'язаних із серіалом.

На кораблі є 10 закладів харчування, 13 палуб, декілька басейнів та газон.

Семиденне плавання розпочнеться з Форт-Лодердейла, штат Флорида, з зупинками в Мексиці та на Великому Каймані, й повернеться до Форт-Лодердейла.

Вартість круїзу

Бронювання вже відкрите, тому сміливо можете планувати поїздку.

На шість ночей ціна становить від 1648 до 3048 доларів на людину залежно від розміщення.

Кожен номер містить безкоштовний Wi-Fi, преміумпакет напоїв, екскурсійний кредит на 150 доларів на людину, чайові, податки та збори. Страхування не включено.