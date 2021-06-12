14 маловідомих місць Італії, які зможуть зачарувати навіть досвідчених туристів

Поки спекотна Італія готується приймати туристів, блогерка Лаура Тесо розповідає про маловідомі туристичні локації на Апеннінах. Все своє життя жінка досліджувала невеликі села і містечка цієї країни. Вона ділиться своїм досвідом на сторінці в інстаграмі.

Сховатись від буденності та поринути в атмосферу відпочинку не завжди легко, особливо в популярних туристичних локаціях. Саме тому блогерка Лаура Тесо вирішила розповісти про спокійні мальовничі околиці шумних італійських міст.

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Вулканічне Пітільяно

Пітільяно – село в південній частині Тоскани, неподалік Риму. Багата культурою та історією місцина створена з вулканічної породи. Стародавня провінція також відома як італійський Єрусалим, адже там колись проживала єврейська громада. Туристи можуть побачити у Пітільяно старий водопровід, археологічні пам'ятки та укріплений палац.

Шлях Просекко

У регіоні походження і виготовлення просекко, який отримав статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пролягає дорога між містами Конельяно та Вальдобб'ядене. В останнє Лаура Тесо особливо радить заглянути, щоб помилуватись неокласичними будівлями або відкрити красу скельних статуй в Сан-П'єтро-ді-Барбоцца. Відвідувачі шляху можуть насолоджуватись мальовничими пейзажами, смакуючи просекко у виноробнях.

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Бурано – альтернатива Венеції

Мальовничий острів у Венеціанській лагуні, який славиться виробниками мережива. Уздовж міських каналів у крамничках можна знайти все – від скатертин до весільних суконь.

Острів також відомий кольоровими будівлями. У Бурано існує закон, який вимагає від жителів фарбувати свої помешкання в яскраві відтінки. Блогерка рекомендує відвідати екскурсію на човні, покуштувати смачних морепродуктів та завітати у музей мережива.

Чівіта-ді-Баньореджо – місто, що помирає

Мертве місто – таку назву цей регіон отримав через своє розташування. Чівіта-ді-Баньореджо розмістилась на вершині пагорба, який повільно розмивається. Більшість жителів покинула цю місцевість, відтак тут можна зустріти всього 10 людей. Не зважаючи на це, тут є музей, площа, два сади, собор та кілька кафе, ресторанів і готелів.

Квітуче село Спелло



Квітуча провінція Спелло / Фото My Corner of Italy

Одним із найпопулярніших місць італійського регіону Умбрія є Ассізі. Місто може бути переповнене туристами, тому краще досліджувати навколишні села та містечка. Одним з таких є Спелло.

Провінція славиться своїм Infiorate di Spello – подією, коли місто вкривається 15 мільйонами квітів. Свято відбувається щороку на початку червня: італійці створюють красиві фрески з розсипів квітів.

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Матера – місто печер

Містечко розташоване на двох гігантських пагорбах, всипаних печерами та кам'яними будівлями. У Матері можна знайти звивисті сходи, що ведуть до Чівіта, центру міста.

Блукаючи порожніми вулицями, можна оглянути скельні церкви, дослідити традиційний будинок, печери та відвідати магазини, кафе чи ресторани навколо площі Piazza del Sedile.

Боргетто суль Мінчіо – село стародавніх млинів

Провінція розташована вздовж річки Мінчіо на півночі Італії. Опинившись тут, ви зможете насолодитись романтичними пейзажами. У селі також відбувається фестиваль їжі, де тисячі людей сидять за двома довгими столами та насолоджуються популярною італійською стравою. У Боргетто суль Мінчіо також є замок, фабрика та, найважливіше – стародавні млини.

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Асоло – місцевість ста горизонтів

Асоло назване одним із найкрасивіших сіл Італії. Тамтешні краєвиди заворожують, а з гір відкривається неймовірний пейзаж. В ясний день відвідувачі можуть побачити Венецію, фортецю, ліси та села.

Коринальдо – сучасне Середньовіччя

Коринальдо – ще одне із найкрасивіших середньовічних сіл, що розташоване в центральній частині Італії. Поселення має свою легенду: якось мешканець випадково впустив мішок кукурудзяного борошна у криницю. Відтоді там відбувається фестиваль поленти – італійської каші.

Кальката – ідеальне місце для офлайну

Маленьке село побудоване на каменях в долині річки. Тут погана мережа, тому це ідеальне місце для відпочинку від зовнішнього світу.

Кальката відома також як місце художників. У 1930-их роках ця територія була занедбаною, та через 30 років вона ожила завдяки митцям, інтелігенції, творчим діячам та письменникам. Зараз тут проживає близько 75 людей.

Смакуйте Монтемерано

Монтемерано – село в Тоскані, що у центральній Італії, яке розташоване неподалік гарячих джерел Сатурнії. Тут туристам пропонують ознайомитись із традиційною кухнею в затишних кафе чи ресторанах, включно з Da Caino, рестораном із зіркою Мішлен, де подають фірмові страви – тортелі. Вся місцевість оточена середньовічними стінами та пустелею з однієї сторони.

Чорні пляжі Больсени

Місто розташоване на березі озера Больсена в регіоні Лаціо. Це ідеальне місце, щоб зануритися у воду та дослідити знамениту фортецю Мональдескі. Водойма є найбільшим вулканічним озером у Європі, а чорні піски утворюють красиву берегову лінію. Невелике містечко ідеально підходить для одноденної подорожі.

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Сартеано – місто добрих людей



Містечко Сортеано / Фото My Corner of Italy

Воно розташоване між двома популярними італійськими містами: Флоренцією та Сієною. Місцевість виділяється своїми жителями, які зможуть здивувати вас привітністю.

На пагорбі Сортерано розташований гігантський замок, звідки відкривається найкращий краєвид на містечко. В центрі ви побачите театр, археологічний музей та ресторани.

Середньовіччя та ренесанс Торре-ді-Пальме

Останнє в списку – Торре-ді-Пальме. Це чарівна провінція, з якої відкривається приголомшливий вид на Адріатичне море. У селі також є розкішні церкви та неймовірні краєвиди. Торре-ді-Пальме – ідеальне місце для туристів, які хочуть зануритися в історію та здійснити своєрідну мандрівку в минуле.