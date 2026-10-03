Як дібратися в Будапешт за 619 гривень: простий маршрут зі Львова
Українці мають чудову можливість бюджетно дістатися до Будапешта залізницею. Маршрут зі Львова через Чоп та угорський Захонь коштуватиме загалом 619 гривень.
При цьому вас очікує комфортна дорога, а поїздка – значно приємніша за тривалу автобусну подорож, розповіла туристка Олена Борсюк у своєму блозі в тіктоці.
Дівчина розповіла, як повторити цей маршрут і скільки доведеться заплатити на кожному етапі.
Як доїхати до Будапешта за 619 гривень?
Спочатку на сайті чи в застосунку "Укрзалізниці" потрібно придбати квиток до Чопа. Його вартість становить 171 гривню. Поїзд зі Львова їде приблизно 5 годин.
За словами мандрівниці, у вагоні достатньо вільного місця, є зарядки, тому дорога проходить з комфортом.
На вокзалі у Чопі потрібно придбати квиток до Захоні – угорського прикордонного міста. Ця коротка поїздка триває близько 15 хвилин і, як зазначила туристка, саме вона виявилася найдорожчою частиною маршруту на цій ділянці.
Після перетину кордону пасажири опиняться в Захоні. Там на вокзалі потрібно придбати квиток до Будапешта. Українцям для отримання безкоштовного квитка потрібно показати український паспорт.
Проте авторка додала, що безкоштовним є сам проїзд, тоді як за місце потрібно доплатити 141 гривню. У результаті вся поїздка зі Львова до Будапешта обійдеться приблизно у 619 гривень.
Усе про бюджетну поїздку: дивіться відео
У Будапешті туристи матимуть змогу побачити визначні місця й насолодитися краєвидами міста. Авторка відео радить українцям зберегти цей маршрут і вирушити до угорської столиці разом із друзями.