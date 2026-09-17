Його глибину досі не знають, а острів на ньому рухається: чим ще дивує Мертве озеро на Львівщині

У Карпатах є озеро, вода якого здається одночасно прозорою і майже чорною, а його справжню глибину досі не встановили. Водойма ховається серед лісів Львівщини та має незвичну назву.

24 Канал розповідає цікаві деталі про Журавлине озеро, посилаючись на матеріал "Карпатіума". Водойма розташована неподалік села Кам'янка Львівської області, на території Національного природного парку "Сколівські Бескиди".

Чому Журавлине озеро називають Мертвим?

Водойма має одразу дві назви: Журавлине та Мертве озеро. Існує кілька версій того, звідки вони походять, однак достовірність цих історій сьогодні складно перевірити. За однією з версій, колись на березі росла журавлина. Місцевість була незаселеною, а біля водойми часто гніздилися журавлі. Саме з цим і могли пов'язати назву озера.

Журавлине озеро / фото Анастасія Дерюгіна

Інша історія має значно похмуріший характер. За нею, водойму назвали Мертвою через важкопрохідну місцевість, де в минулому не одна людина могла попрощатися з життям. Є і природне пояснення. У водоймі постійно гниє органіка, через що утворюються вуглекислий газ і сірководень. Останній виходить на поверхню у вигляді бульбашок. Саме відсутність у воді чогось живого могла стати причиною назви "Мертве озеро".

Невідомо також, коли саме утворилася водойма. За однією з версій, під час танення снігу та сильних дощів вода стікала з гір в ущелину. Згодом буревій міг спричинити захаращення водойми.

Як виглядає Журавлине озеро: дивитись відео

Що насправді рухається посеред озера?

У центрі озера можна побачити невеликий острівець. На перший погляд він може здатися звичайною ділянкою суші, до якої можна дістатися по деревах, що впали у воду. Однак це не зовсім острів у звичному розумінні. Його утворили коріння дерев, гілки та скупчення трави, тому він є плавучим.

Через це острівець може переміщуватися: наближатися до берега або віддалятися від нього. Якщо обережно наступити на нього, під ногами можна відчути коливання. Проте заходити далеко на плавучу частину не варто.

Під вагою людини товща заростей може прогнутися, і це може стати небезпечно. Ще одна особливість озера – це його глибина, адже її досі не встановили. Причиною є велика кількість гілок і дерев, які заповнили нижню частину водойми.

Де розташоване Журавлине озеро: дивитись на картах