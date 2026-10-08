Море, сонце і 25 градусів тепла: цю країну обирають у жовтні замість Єгипту

У жовтні не варто прощатися з морем, оскільки пляжний відпочинок ще можна продовжити. Для тих, хто вже багато разів був у Єгипті й хоче побачити нові локації, пропонуємо розглянути одну цікаву європейську країну.

Йдеться про Мальту, де навіть в жовтні температура повітря та води дозволяє засмагати й купатися в морі, пише Pro TV. Крім пляжного релаксу тут є ще чимало локацій, які варто відвідати під час відпустки на мальтійському архіпелазі.

Чому варто приїхати на Мальту?

Мальта й справді залишається одним із тих напрямків, де пізня осінь ще схожа на літо. У жовтні середня денна температура становить приблизно +25 °C, а вночі повітря остигає до +22 °C.

Крім моря тут на особливу увагу заслуговує Валлетта, яку дедалі частіше називають "музеєм просто неба". У столиці Мальти зосереджено близько 320 історичних пам’яток на території менш ніж 1 квадратний кілометр.

У 2025 році Валлетта перемогла в рейтингу Readers' Choice Awards журналу Condé Nast Traveller як найкраще місто світу. Свій вибір зробили понад 182,5 тисячі читачів, які оцінили її історію, атмосферу та компактність.

Цікаво! Валлетта є однією з найменших столиць Євросоюзу, але водночас має одну з найбільших концентрацій пам’яток на такій малій площі.

Місто входить до списку ЮНЕСКО й особливо подобається тим, хто любить поєднувати прогулянки старовинними вулицями з оглядом музеїв, фортець і храмів. Саме через це Валлетту часто називають ідеальним напрямком для короткої, але дуже насиченої мандрівки.

Окрім Валлетти, на архіпелазі є чимало місць, які варто включити до маршруту. До прикладу, різноманіття від подорожі додасть Мдіна з її тишею та вузькими вуличками чи "Три міста" навпроти Великої гавані.

Для тих, хто обирає в першу чергу море, Коміно підійде ідеально. Цей острів на Мальті вражає дивовижною Блакитною лагуною з кришталево чистою бірюзовою водою та багатим підводним світом.

А от Блакитний грот підійде для прогулянок на човні. Він відомий дивовижною системою з семи морських печер, висічених у вапнякових скелях.

Саме ця різноманітність і робить Мальту привабливою не лише для пляжного відпочинку, а й для тих, хто хоче поєднати море з культурним маршрутом.