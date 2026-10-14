Золото лежить під ногами, а люди живуть без опалення і води – чим дивує найвище місто світу

У перуанських Андах розташована Ла-Рінконада – найвище місто у світі. Життя тут непросте через розріджене повітря, холодні ночі, а також відсутність опалення в будинках та води.

Та попри це десятки тисяч людей продовжують сюди переїжджати, пише HGY. І їдуть не за краєвидами, а у пошуках золота в навколишніх горах.

Чим вражає місто Ла-Рінконада?

Місто розташоване приблизно на висоті 5100 метрів над рівнем моря. Через нестачу кисню приїжджі можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту та задишку навіть після кількох кроків. Однак організм місцевих мешканців протягом поколінь пристосувався до таких умов.

За приблизними оцінками, у Ла-Рінконаді живуть близько 50 тисяч людей. Населення зростає завдяки золотовидобувній промисловості. Люди з різних регіонів Перу сподіваються знайти золотоносну руду й завдяки вдалій знахідці змінити своє життя. Проте інфраструктура не встигає за зростанням міста.

Багато родин тут мешкають у будинках без опалення, водопроводу та власної кімнати. На вулицях накопичується сміття, а стоки нечистот залишаються відкритими.



Ла-Рінконада у Перу / Фото Getty Images

Робота у шахтах також пов’язана з небезпеками. У вузьких підземних тунелях шахтарям загрожують обвали, вибухи та отруйні гази. Деякі працівники тижнями працюють без зарплати, а потім отримують один день, протягом якого можуть залишити собі все золото, знайдене у видобутій руді.

Вдала знахідка може принести значний прибуток, однак у разі невдачі людина ризикує майже місяць працювати практично безкоштовно.

Втім, видобуток золота впливає на довкілля. Ртуть та інші хімікати, які застосовують для вилучення металу з руди, можуть забруднювати ґрунти й водойми, а на околицях міста продовжують зростати гори сміття.

Та попри складні природні умови, небезпечну працю та проблеми з інфраструктурою, Ла-Рінконада далі приваблює нових мешканців, які сподіваються заробити на видобутку золота.