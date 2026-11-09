У січні +22 °C: 5 місць у Європі, де взимку тепло і сонячно

Зимова подорож Європою не обов’язково означає відвідування різдвяних ярмарків чи похмуру й холодну погоду. На півдні є чимало місць, де навіть у холодні місяці можна насолодитися сонцем і теплом.

Взимку у цих напрямках можна прогулятися мальовничими містечками, оглянути історичні пам’ятки і навіть заощадити на проживанні, пише Travel Off Path. Рекомендуємо розглянути 5 локацій, які варті зимової відпустки.

Куди можна поїхати взимку у відпустку?

Пафос, Кіпр

У зимові місяці температура повітря та морської води на Пафосі становить +17…+19°C. Зимова погода тут порівнюється із сонячним днем у Парижі в березні.

Місто приваблює можливістю відпочити біля моря, а також історичними пам’ятками. Серед них – Царські гробниці, вирубані просто в скелі і внесені до списку ЮНЕСКО. Також тут варто побачити археологічний комплекс Като-Пафос.

Тавіра, Португалія

Взимку вдень температура в Тавірі тримається на рівні +16…+18°C. Це містечко є одним з найкрасивіших в Алгарве. Дорога від аеропорту Фару сюди займає приблизно 35 – 40 хвилин.

Місто розділяє річка, через яку перекинутий так званий римський міст. У холодний сезон тут радять відвідати природний парк Ріа-Формоза. Узимку він особливо цікавий для спостереження за птахами.

Гарачіко (Тенерифе), Іспанія

Зимові дні в Гарачіко зазвичай теплі. Температура повітря сягає +21…+22°C, а океанічна вода з грудня до березня прогрівається до +19…+21°C.

Містечко розташоване на північному узбережжі Тенерифе, неподалік західного узбережжя Африки. Клімат тут залишається досить стабільним впродовж року.

У центрі Гарачіко можна побачити площу з колоніальною забудовою та дерев’яними балконами, а також церкву Санта-Ана XVI століття. Її відбудували після виверження вулкана 1706 року.

Мальта

Взимку температура повітря на Мальті становить приблизно +15…+17°C, а морська вода має +15…+18°C. Якщо у літній сезон спека на острові може досягати +38°C, то в зимові місяці тут набагато спокійніше.

У Співсоборі Святого Івана у Валлетті можна оглянути картини Караваджо, а на вулицях Мдіни стає вже набагато менше людей.

Туристам також радять відвідати сусідній острів Гозо. Дістатися туди можна поромом. На мандрівників чекають старовинні кам’яні містечка, цитадель на пагорбі та мальовничі бухти з бірюзовою водою.

Агіос-Ніколаос (Крит), Греція

Взимку вдень повітря в цьому грецькому містечку прогрівається до +16°C, а температура моря становить +18°C. Агіос-Ніколаос розташований у східній частині Криту, приблизно за годину їзди від Іракліона.

Центральною локацією тут є кругле озеро, у якому, згідно з грецькими міфами, купалася богиня Афіна. Для прогулянки біля моря підійде пляж Кітроплатія. А ще можна вирушити човном до острова Спіналонга.