У Залізному Порту "виросли" гори з водоростей: промовисті фото

На пляжах популярного курорту Херсонщини відпочивальники скаржаться на водорості. Їх виносить до берега, а комунальники формують з них гори.

Водорості на узбережжі мають характерний запах. Раз на кілька днів ці зелені кручі вивозить трактор.

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Відпочинок у Залізному Порту: які перепони

Нині вже не пік сезону, але спека пригнала на пляжі багато відпочивальників. Загалом вода чиста і тепла, проте біля берега є скупчення водоростей та медуз. Ці обидва явища цілком природні для теплого моря в серпні, проте все одно псують відпочинок.



Вода у Залізному Порту / Фото "О, море"

Пляжі на популярному курорті тягнуться на багато кілометрів. Але ті, що ближче до центру, завжди більш людяні. Наприклад, біля пляжу "Бора-бора" неподалік оглядового колеса водоростей зі сміттям та медузам більше. У воду зайти майже не реально – біологічна маса не має просвітів.



Багатолюдний пляж в Залізному Порту / Фото "О, море"

На сусідньому пляжі водорості намагалися почистити – навіть пригнали трактор. Але кинули його напризволяще прямо біля моря, де морські зелені рослини повністю висохли на ковші.



Трактор для зачистки водоростей / Фото "О, море"