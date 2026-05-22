Казка за копійки: неймовірні залізничні маршрути Європи, від яких перехоплює подих

Залізнична мандрівка Європою може перетворитися на захопливу пригоду серед гірських вершин чи мальовничих італійських озер. І для цього зовсім не обов'язково витрачати шалені гроші на квитки.

Досвідчені мандрівники поділилися своїми улюбленими залізничними маршрутами, які пропонують неймовірні краєвиди за ціною звичайного обіду, повідомляє The Guardian.

Чому маршрут Белград – Бар вважають одним із найкращих в Європі?

Однією з найдешевших і водночас найбільш видовищних є залізнична лінія, що з'єднує столицю Сербії Белград із чорногорським портовим містом Бар. Ця подорож триває близько 11 годин, за які потяг долає майже 476 кілометрів. Вартість квитка становить усього 23 євро, що робить цей маршрут неймовірно вигідним.

Залізнична колія проходить крізь глибокі ущелини, каньйони та гірські вершини. Потяг перетинає понад 400 мостів, серед яких знаменитий віадук Мала Рієка, а також проходить повз величні греблі, стародавні монастирі та затишні кам'яні будиночки. Наприкінці маршруту пасажирам відкривається чудовий краєвид на пляжі Адріатичного моря.

Поїздка залізницею стала чи не єдиним моментом у моєму житті, коли я щиро хотів, щоб подорож тривала якомога повільніше, а не швидше,

– розповідає мандрівник Пітер.

Як доїхати з Мілана до озера Комо менш ніж за 18 євро?

Якщо ви мрієте про італійську романтику, але маєте обмежений бюджет, зверніть увагу на маршрут із Мілана до озера Комо. Ця поїздка триває менше ніж годину, а квитки коштують від 6 до 18 євро. Інфлюенсерка Фатіма, яка ділиться своїми порадами щодо подорожей в інстаграмі, сіла на цей поїзд і описала у відео, що він забезпечує "прекрасні краєвиди".

Маршрут із Мілана до озера Комо

Зверніть увагу! Щоб не переплачувати під час подорожей Європою, досвідчені туристи радять уникати банальних помилок, через які можна втратити сотні євро. Зокрема, не варто купувати сувеніри чи воду біля головних пам'яток, а також користуватися послугами вуличних "посередників", які пропонують квитки без черги.

Які ще залізничні перлини приховує Європа?

Мандрівники радять звернути увагу на такі унікальні лінії: