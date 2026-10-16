Забудьте про Комо: озеро Траунзее в Австрії починає все більше приваблювати туристів

В австрійському регіоні Зальцкаммергут розташоване озеро Траунзее, яке поєднує альпійські пейзажі, пішохідні маршрути над водою, історичний замок та близькість до колишньої імператорської резиденції у місті Бад-Ішль.

Озеро Траунзее вже давно приваблює мандрівників не лише краєвидами, а й можливістю побачити в одному маршруті природу, історію та відпочинок, пише Travel Off Path.

Тут відчувається особлива атмосфера регіону Зальцкаммергут. Поруч із ним розташований Бад-Ішль, де подорож легко поєднати з оздоровленням і знайомством із імперською спадщиною. Саме озеро розташоване між Віднем і Зальцбургом.

Чим Траунзее приваблює туристів?

На берегах Траунзее туристи можуть не лише гуляти вздовж води, а й відкривати для себе одну з наймальовничіших частин Австрії. Озеро оточене горами, а його краєвиди змінюються залежно від погоди й часу доби, тому навіть коротка прогулянка тут запам'ятовується надовго. Гора Траунштайн є особливою окрасою цього озера, яка височіє над східним берегом.

Особливою популярністю користуються маршрути біля скель і стежки, що ведуть уздовж води. Вони дають змогу побачити озеро з незвичного ракурсу та відчути ту саму спокійну атмосферу, заради якої сюди приїжджають і любителі піших прогулянок, і шанувальники фотографії.

Що відомо про відпочинок у Бад-Ішлі?

Одна з головних переваг цього регіону – близькість Бад-Ішля, де природний відпочинок легко поєднати з термальними процедурами. У Eurothermen Resort гостей чекають басейни з підігрітою солоною водою, а сама оздоровча традиція має тут глибоке історичне коріння.

Ще у XIX столітті в Бад-Ішлі активно використовували мінералізовані розсоли в медичних процедурах. Тож сучасні спа-комплекси тут фактично продовжують давню курортну історію краю.

Туристам тут радять обов'язково відвідати Café Zauner – кав'ярню, яка працює з 1832 року і свого часу обслуговувала імператорський двір. Для багатьох гостей вона стає не меншою атракцією, ніж самі озерні пейзажі, адже тут можна відчути стару австрійську атмосферу та скуштувати фірмовий заунерштолен.

Цей напрямок підходить для тих, хто хоче втекти від метушні великих туристичних центрів. Озеро, гори, замок Орт, Бад-Ішль та термальні басейни формують маршрут, у якому кожна зупинка дає можливість повноцінно перезарядитися.