Різдвяна подорож у більшості людей асоціюється з поїздкою у святковий Відень чи казковий Страсбург. Саме тому деякі туристи не повірять, що найкращу атмосферу взимку можна знайти у Хорватії. З'ясувалося, що ця балканська країна має чим дивувати не лише влітку.

За версією European Best Destinations 2026, столиця Хорватії Загреб є найкращим містом для різдвяного відпочинку у Європі. Більше про те, чим Загреб дивує на Різдво, розповіло видання Travel Off Path.

Що цікавого подивитися у Загребі на Різдво?

У Загребі на Різдво щороку відбувається фестиваль Адвент. У цьому сезоні він триватиме з 28 листопада 2026 року до 7 січня 2027 року й охопить центральні площі, парки та Верхнє й Нижнє місто.

Однією з головних локацій фестивалю є парк Зрінєвац. Влітку парк є ідеальним місцем, щоб сховатися від палючого сонця, а взимку перетворюється на справжню казкову країну з тисячами вогнів. Тут туристи можуть прогулятися вздовж багатовікових дерев і дерев'яних шале, послухати живу музику, а також скуштувати смажені хорватські ковбаски приблизно за 315 гривень та глінтвейн за 200 гривень.

Парк Зрінєвац у Загребі / Фото Travel Off Path

Неважливо, куди саме ви підете у Загребі, адже тут свято на кожному кроці. Можна просто гуляти вулицями міста і випадково натрапити на невеликий різдвяний ярмарок, захований на площі або у дворику.

Одне з найкращих місць для прогулянки – Верхнє місто з його вузькими вуличками, середньовічною вежею Лотршчак та газовими ліхтарями. Туристи, які збираються у Загреб 13 грудня, зможуть послухати духовну музику у церкві Святого Марка.



Церква святого Марка / Фото pınar dangır

Особливо атмосферним є Fuliranje – фестиваль вуличної їжі на площі Штроссмаєра. Тут можна дешево скуштувати традиційні хорватські страви і зекономити гроші на обіді у ресторані. Зазвичай на фестивалі лунає жива музика, а місцеві мешканці насолоджуються атмосферою свята.



Концерт на фестивалі Fuliranje / Fuliranje na Strossmayerovom trgu

Ще одна святкова локація розташована на площі короля Томислава, де напередодні Різдва встановлюють величезну ковзанку просто неба зі звивистими крижаними стежками через всю площу. До речі, 28 листопада о 18:30 просто на ковзанці відбудеться вистава "Лускунчик".

Ковзанка на площі Штроссмаєра / Фото Advent Zagreb

Поїздку у Загреб у період Різдва точно не назвеш банальною. Адже поки інші туристи стоятимуть у чергах на ярмарках Відня, у Загребі можна буде насолодитися тією ж святковою атмосферою, але без натовпів.