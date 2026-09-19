За що не варто переплачувати у Парижі: українка назвала 5 речей, які не вартують своїх грошей

Париж – це недешеве місто, а деякі популярні серед туристів покупки та послуги можуть коштувати значно дорожче, ніж очікуєш.

Українка darinka_in_paris, яка навчається та працює у французькій столиці, розповіла, за що, на її думку, точно не варто переплачувати.

Чому сувеніри біля Ейфелевої вежі краще не купувати?

Сувеніри біля Ейфелевої вежі майже завжди коштують дуже дорого. Такі самі речі можна знайти, якщо трохи відійти від центру, але заплатити за них менше. Тож не обов'язково купувати сувенір безпосередньо біля головної пам'ятки Парижа лише через його розташування.

Чому не варто брати таксі з аеропорту?

Таксі з аеропорту може обійтися дуже дорого. Українка радить враховувати, що з кожного аеропорту є транспорт, який дозволяє дістатися міста дешевше та швидше. Тому перед поїздкою варто перевірити альтернативні варіанти трансферу, а не одразу обирати таксі.

Чому не варто їсти біля туристичних пам'яток?

Ресторани та кафе біля популярних пам'яток можуть мати ціни приблизно вдвічі вищі. При цьому, за словами дівчини, їжа там не обов'язково буде смачною. Звичайно, смаки у всіх різні, однак дівчина підмітила, що в деяких таких закладах їй було несмачно. Тому вона радить трохи відійти від центру: там можна знайти ресторани з нормальними цінами та смачнішою їжею.

Чому кава та матча в Парижі можуть розчарувати?

Кава та матча, за словами дівчини, у Парижі часто коштують невиправдано дорого. До того ж у більшості випадків кава їй не смакує. Тому краще не купувати напій у першому-ліпшому місці, а пошукати хороші заклади, де ціна відповідає якості.

Чи варто витрачатися на суші?

Ще одна категорія, за яку, на думку дівчини, у Парижі часто доводиться переплачувати, – це суші. Вони можуть коштувати значно дорожче, ніж в Україні, але при цьому не зрівнятися з українськими закладами за смаком. Якщо ж хочеться смачних суші, українка радить обирати ресторани, де японську кухню готують японці.