Де відпочити на морі, якщо ви в Римі: про це місце знають не всі

Плануючи подорож до Рима, не обов’язково обмежуватися лише прогулянками містом чи відомими пам’ятками. Всього за кілька годин їзди від столиці Італії можна опинитися на узбережжі Тірренського моря, покупатися у чистій воді та провести вечір у красивому прибережному містечку.

Одним з таких місць є Сперлонга. Про цю локацію розповіла блогерка Лізушка у своєму інстаграм-дописі.

Куди поїхати на море, якщо ви в Римі?

Місто розташоване за дві години їзди від Рима, але атмосфера тут зовсім інша. Туристка зазначила, що тут настільки відчувається справжня Італія, що далеко не всі місцеві розуміють англійську.

Для відпочинку туристка обрала пляж Lido Altomare. Вхід сюди коштує 40 євро, причому у цю суму входять два шезлонги та парасолька.

Пляж піщаний, а вода біля берега – прозора, тепла та чиста. Море тут досить мілке, тому локація може підійти і для відпочинку з дітьми. Додатковою перевагою є красиві краєвиди, які відкриваються з узбережжя.

Що подивитися у місті?

Після пляжного відпочинку варто прогулятися самою Сперлонгою. Місто цікаве не лише своїм узбережжям, але й численними деталями, які створюють його особливу атмосферу.

Тут можна побачити графіку, мозаїки, картини, різноманітний декор та безліч інших невеликих елементів, які вирізняють Сперлонгу серед інших італійських міст.

Що цікаво, тут є навіть вулиця Одіссея, а сходи, що ведуть до історичного центру, прикрашені рядками з поеми Гомера.

Як виглядає красиве місто, куди можна поїхати на море: дивіться відео

Поїздка до цієї локації може стати хорошим варіантом для тих, хто хоче поєднати пляжний відпочинок з прогулянкою атмосферним італійським містечком.

Що треба знати туристам, які їдуть в Рим у серпні?

Приїхавши у Рим спочатку варто спуститися у метро і купити в червоному автоматі проїзний. Він діє на метро і автобуси, тому зручний в користуванні.

У серпні в місті рекомендовано прокидатися якомога раніше, якщо хочеться побачити знаменитий фонтан Треві без наповпів людей. Крім того, це ще й чудова можливість дослідити місто й насолодитися його атмосферою в ранішню пору, коли приємно і комфортно гуляти.

Якщо спека вже дуже сильна і гуляти стало нестерпно, то варто вирушити до вілли Боргезе. На території є багато зелені і дерев, які створюють тінь, тож перебувати тут буде значно комфортніше.