На березі лагуни з рифом та кораловими садами: в Єгипті збудують новий елітний курорт

Влада Єгипту прийняла рішення побудувати новий елітний курорт на північ від Шарм-ель-Шейха. Комплекс з'явиться на напівпустельній ділянці біля рифу Рас Джаміла.

Розкішний курорт займе 800 тисяч метрів, а довжина берегової лінії – 750. Планується, що після завершення будівництва Рас Джамілі буде схожий до іншого єгипетського курорту – Ель-Гуна.

Читайте також Куди вирушити з малечею на вихідні: цікаві ідеї для сімейного відпочинку

Нова локація буде розташована на березі лагуни з рифом Рас Джаміла з кораловими садами, біля найближчої бухти Шарм-ель-Шейха – Рас Насрані. Вона добре відома поціновувачам дайвінгу.

На курорті збудують трьох-, чотирьох- і п'ятизіркові готелі, ресторани, басейни, спортивні комплекси та іншу необхідну інфраструктуру для туристів.

Як відомо, за будівництво відповідатимуть Міністерства державного сектора бізнесу та цивільної авіації, які вже підписали домовленість з двома компаніями – Al-Montazah Tourism and Investment Company та Imac Aqaba.

За інформацією міністерства держсектору бізнесу, комплекс буде зводитися на двох сусідніх земельних ділянках, що належать компаніям, пов'язаних з обома міністерствами.

Відзначимо, у Дубаї побудують нову визначну туристичну пам'ятку – Ain Dubai, найвище у світі оглядове колесо. Його висота складатиме 250 метрів.