Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Кулеба каже, що у Єгипті вони попрацювали з місцевою владою, оскільки це дуже популярний напрямок серед українців.
Вже з 1 вересня українські туристи в Єгипті отримали доступ до гарячої лінії допомоги та туристичного супроводу українською мовою,
– заявив він.
Подзвонивши на гарячу лінію, туристи зможуть рідною мовою отримати всі необхідні консультації щодо відпочинку та в екстрених ситуаціях, зокрема, у разі необхідності госпіталізації або лікування від COVID-19.
Україномовна гаряча лінія: що відомо
Ще у червні стало відомо, що у Єгипті працюють над створенням гарячої лінії та аудіогідів у музеях українською мовою. Цим займалося Агентство з просування туризму.
За словами міністра туризму Єгипту Халед аль-Анані, українці – дуже важливе джерело виїзного туризму, тому країна просто зобов'язана була це зробити.
Відтак "всюди в готелях, куди їздять українці, з'явилася українська мова" додав він.