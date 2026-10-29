Де тепліше у листопаді – в Єгипті чи на Канарських островах: куди краще їхати у відпустку

У листопаді в Україні вже стає помітно холодніше, дні коротшають, а погода стає дощовою і навіть подекуди починає сніжити. Наприкінці осені мандрівники шукають напрямки, де ще можна насолодитися сонцем. Серед популярних напрямків – Єгипет і Канарські острови.

В обох локаціях тепло, але відрізняються вони температурою, цінами та можливостями для відпочинку, пише Interia Kobieta.

Де тепліше в листопаді – у Єгипті чи на Канарах?

За температурою перевага на боці Єгипту. У Хургаді та Марса-Аламі повітря вдень прогрівається приблизно до 26 – 28°C, а Червоне море – до 25°C. Це комфортні умови для купання, засмагання, дайвінгу та снорклінгу. Проте вечорами тут може бути прохолодно, а вітер лише посилить відчуття холоду.

На Канарських островах у листопаді теж тепло, але не так спекотно. На півдні Тенерифе та Гран-Канарії температура зазвичай становить 23 – 26°C, а вода в Атлантичному океані прогрівається до 22°C.

Скільки коштує відпочинок у листопаді?

Єгипет часто вигідніший для тих, хто планує тиждень у готелі з харчуванням і системою "все включено". Турпакети можуть коштувати близько 35 тисяч гривень з людини. До прикладу, відпочинок на 8 днів у Шарм-ель-Шейху обійдеться у 39 тисяч, а кращі готельні комплекси сягатимуть 46 тисяч гривень з людини.

На Канарських островах проживання обходиться дорожче, особливо якщо їсти в готелі. Поїздка на 8 днів до Пуерто-де-ла-Крус на Тенерифе коштує без харчування 45 тисяч гривень. У Лас-Пальмасі на Гран-Канарії 9 днів обійдуться у 50 тисяч гривень, теж без харчування.

До витрат на Канарах варто додати їжу, місцевий транспорт і оренду автомобіля. Ціни залежать від дат, готелю і тривалості відпочинку.

Пляжний відпочинок чи активна мандрівка

Єгипет підійде тим, хто мріє про тепле море, пляж і відпочинок у готелі за системою «все включено». Крім водних розваг, можна запланувати поїздки в пустелю чи до пам’яток Стародавнього Єгипту.

Канарські острови більше підходять для тих, хто хоче поєднати пляж з прогулянками та дослідженнями природи. На Тенерифе можна відвідати національний парк Тейде з вулканічними ландшафтами, на Лансароте – побачити лавові поля, а на Гран-Канарії – вирушити гірськими стежками чи прогулятися прибережними містами.