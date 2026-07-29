Цю їжу краще не брати зі шведського столу в готелі: що з нею не так

Їжа у готелях має відповідає стандартам безпеки, проте навіть найкращі заклади не можуть повністю виключити ризик харчового отруєння. Саме тому під час відпустки варто звертати увагу на вигляд та зберігання певних продуктів.

У ресторанах готелів на шведському столі нарізані кавуни, дині, ананаси та інші фрукти у літню пору є майже завжди, пише Interia Kobieta. І хоч виглядають вони доволі апетитно, саме їхнє вживання може становити ризик.

Що не так з нарізаними фруктами?

Після розрізання м’якоть плоду має схильність до росту мікробів. Це найбільше стосується динь, волога м’якть яких здатна розмножувати бактерії. Дині та кавуни мають обов’язково митися, бо якщо цього не зробити, забруднюючі речовини з ножа потраплять у плід.

Обід чи вечеря у форматі шведського столу триває від 1 до 3 годин, за цей час нарізані фрукти за високих температур стають схильними до бактерій.

Найбезпечніший вибір – це фрукти зі шкіркою, які можна почистити самостійно. Це можуть бути банани, яблука, груші, сливи, апельсини, нектарини, персики чи абрикоси.



Нарізані фрукти можна брати лише, якщо вони не довго стоять на тарілці / Фото Pexels

З чим ще варто проявити обережність у готелі?

Не завжди ризик проблем з травленням пов’язаний з фруктами. До прикладу, в країнах Північної Африки – Єгипті й Тунісі, а також в багатьох країнах Південно-Східної Азії, включаючи Таїланд, бактерії присутні у місцевій воді.

Для місцевих жителів вони не є шкідливими, але у туристів можуть викликати проблеми з травленням і діарею.

Ризик стосується навіть кубиків льоду, які додають в напої, а також продуктів, які могли бути помиті у воді з-під крана. У таких країнах найкраще завжди пити лише бутильовану воду.

Крім того, туристам варто проявити обережність з іншими продуктами, які зберігаються при неналежній температурі. Йдеться про такі гарячі страви як яєчня, хот-доги чи ковбаски, які кілька годин можуть стояти у нагрівачах, нерідко температура яких недостатньо висока, тож у цих продуктах починають розмножуватися бактерії.

Проблема стосується також тих продуктів, які потребують постійного охолодження. Це йогурт, сир, ковбасні вироби, молоко та свіжовичавлені соки, які мають зберігатися при низькій температурі.



Молочні продукти повинні стояти в холоді / Фото Pexels

Якщо ж вони зберігаються тривалий час поза холодильником, їх вживання може становити ризик харчового отруєння.

Слід бути обережними з салатами та листовими овочами. Якщо мішану зелень ретельно не промити, то вона може стати джерелом шкідливих бактерій.

Проте цей список продуктів не означає, що саме їх треба уникати на шведських столах. У більшості випадків уся їжа в готелях безпечна. Потрібно лише звертати увагу на те, як ці продукти зберігаються. Якщо щодо фруктів, м’яса чи молочних продуктів є сумніви – їх краще оминати.