Стюардеса назвала 3 речі, яких не варто робити в літаку: одна може увімкнути сигналізацію

Літак – це не місце, де можна поводитися так само, як удома. Деякі звички пасажирів не лише дратують екіпаж, а й можуть створювати незручності для інших людей на борту.

Про 3 речі, яких варто уникати на борту, розповіла німецька стюардеса авіакомпанії TUI, відома в тіктоці під псевдонімом Mrsmiva.

Чому не можна розпилювати дезодорант у літаку?

Стюардеса застерігає від використання дезодорантів і лаків для волосся в літакових туалетах. Аерозолі можуть активувати чутливі датчики диму, через що спрацює сигналізація. Тоді екіпажу доведеться терміново перевіряти, чи немає на борту небезпеки. Також не варто розпилювати засоби з різким запахом безпосередньо в салоні. У замкненому просторі це може заважати іншим пасажирам, особливо людям із проблемами дихання.

Чому не варто ходити в туалет літака босоніж?

Навіть під час тривалого перельоту, коли хочеться зняти взуття, до туалету краще повертатися в ньому. Через велику кількість відвідувачів підлога у вбиральні часто залишається вологою та брудною. Також рідина на підлозі не обов'язково є водою після прибирання. Тому ходити там босоніж або лише в шкарпетках негігієнічно.

Чому не варто спати, притулившись до ілюмінатора?

Ще одна поширена звичка пасажирів – це використовувати вікно як опору для голови під час сну. Однак стюардеса не радить цього робити через гігієнічні причини. Між рейсами працівники насамперед прибирають помітні забруднення та протирають відкидні столики. Вікна ж можуть залишатися поза увагою. Замість цього вона рекомендує брати в подорож спеціальну дорожню подушку.