Смачна Одеса: які заклади Південної Пальміри варто відвідати

Одеса вже перестала бути просто морським містом. Саме вона, разом зі Львовом, вважається центром гастротуризму в Україні.

Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує добірку найатмосферніших закладів Одеси, які варто відвідати. Що обрати: італійський сніданок в центрі міста чи з виглядом на Чорне море – вирішувати вам.

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Які заклади Південної Пальміри варто відвідати

Fratelli

Це місце з відмінним сервісом та найкращою італійською їжею, яку можна скуштувати за межами Італії. Тут обов'язково потрібно замовити піцу з дров'яної печі, пасту з морепродуктами, і келих вина з власної колекції закладу.

Адреса: Грецька, 17

12 monkeys

Це старовинний коктейльний бар у поєднанні з рестораном. Меню закладу пропонує страви близькосхідній кухні: хумус класичний з овочами, севіче з сібаса та інше. Також варто замовити коктейлі Ruby Negroni, Negroni XO й Hyssop Gimlet.

Адреса: Дерибасівська, 17

Kotelok

Особливість бару мідій – відкрита кухня. У меню представлені фірмові страви: чорноморські мідії, биточки з тюльки, частування з рапанів, бичків і камбали, багети з рибою. З алкоголю пропонують домашнє вино, просеко та фрізанте.

Адреса: Садова, 17

YUG

Окрім смачнющої кухні тут ще й відкривається дивовижний краєвид на Чорне море. У меню традиційні страви культових країн: Молдова, Греція, Італія, Франція, Іспанія, Ізраїль, Грузія і, звісно, Україна. Скуштуйте хоча б мармурового сома чи кашу тапіоку.

Адреса: Маячний провулок, 15.

Дача

Це заклад для тих, хто любить справжню домашню їжу: картопля в мундирах із зеленню, тюлькою та з цибулею і буряком, чи чебурек із телятиною та інші "мамині" страви. Окрім кухні тут ще й неймовірна атмосфера, яка нагадує домівку.

Адреса: Французький бульвар, 85

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Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель на всі випадки життя. Вона поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика. Витрати палива становлять 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди.



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:



Смачної мандрівки!