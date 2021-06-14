Смачний Харків: які заклади обов'язково треба відвідати під час гастротуру

Харків – одне з найбільших і найкрасивіших міст України. Вирушивши сюди, ви точно не нудьгуватимете. Окрім старовинної архітектури ще варто зазирнути у цікаві заклади, де ще й дуже смачно.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує добірку закладів, які обов'язково треба відвідати у Харкові. Вам точно сподобається!

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Square Pizza&Coffee

Де: вулиця Маршала Бажанова, 14

Ідеальне місце для поціновувачів піци. Причому це не просто піцерія, але ще і кав'ярня.

Тут подають 15 видів піц, серед яких - піца з грушею і сиром дор блю, піца бекон з цибулею конфі, карбонара, цезар. Також в меню є 11 видів кави, какао, чай та холодні напої.

Мысли вслух

Де: Павловська площа, 5

Це перший крафтовий ресторан у Харкові. "Родзинка" закладу – величезний вибір крафтового пива й обіди в стилі "Фудпейрінг" (створення нових кулінарних поєднань).

Меню ресторану пропонує страви європейської та авторської кухні. Відвідувачі радять скуштувати фірмові еклери з мізками, щоку теляти з картопляним пюре, ікру щуки, еклер з маскарпоне і Бейлісом.

Мама Манана

Де: Павловська площа, 20

Сюди варто заглянути тим, хто надає перевагу стравам грузинської кухні.

В меню закладу присутні традиційні і авторські страви грузинської кухні: хінкалі й хачапурі з різними начинками, шашлик, каре баранини й телятини, люля-кебаб, соуси й десерти. З напоїв – великий вибір грузинських вин.

Стыдно быть несчастливым

Де: площа Конституції, 1

Ресторан французької кухні, який теж має свої "родзинки": незвичайні начинки пирогів, відкрита кухня. Ще один важливий момент – можна приходити зі своїми домашніми улюбленцями.

Тут варто скуштувати салат з шийками раків, авокадо і томатами, пиріг з равликами, виноградним маслом і сиром, паста з хамоном і рожевим маслом. У ресторані велика винна карта, також можна випити коктейлі, фреші й кави.

Live.Love.Avocado

Де: вулиця Сумська, 59

А ось шанувальникам корисної їжі сподобається цей заклад. Він просуває концепцію healthy comfort food.

Його особливість – авокадо у всіх стравах. Тут радять скуштувати авокадо-бургери з креветками, салат з телятиною, авокадо, грейпфрутом і мікс салатом під винним соусом, десерт прими-балерини ХНАТОБу.

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Мне бы рыбы

Де: вулиця Алчевських 18 / Іванова 22

Якщо хочете морепродуктів, то вам сюди. Можна покуштувати крило чорноморського ската, морського вугра, устриць, равликів і лангустів. У ресторані є карта вин, міцні спиртні напої, чай, кава, какао і соки.

Крім того, тут відкрита кухня. Тому зможете спостерігати за процесом приготування.

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, що провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Крім того, ця модель дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:



Смачного!