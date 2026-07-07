Крижана магія Свидовця: три високогірні озера Карпат, які варто побачити цього літа

Свидовецький хребет містить щонайменше три унікальні льодовикові озера, які вражають дикою красою та крижаною прохолодою навіть у літню спеку. Ці високогірні водойми оповиті містичними легендами та пропонують мандрівникам справжнє усамітнення серед карпатських вершин.

Мовиться про озера Ворожеска, Апшинець та Герешаска (Догяска). І 24 Канал розповість про них докладніше.

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Чому озеро Ворожеска вважають містичним місцем Карпат?

Свидовецький масив входить до Смарагдової мережі Європи завдяки унікальній флорі та фауні. Тут, у глибоких чашах на висоті понад 1400 метрів, льодовики залишили по собі неймовірні природні резервуари. Одним із таких є озеро Ворожеска.

Воно розташоване на висоті 1460 метрів над рівнем моря у затишній улоговині під горою Великий Котел, і вражає кожного гостя своєю містичною атмосферою та ідеально прозорою водою. Водойма фактично складається з 2 частин – верхнього круглого озера глибиною до 4,5 метра та нижнього, трохи меншого за розмірами.

Місцеві легенди розповідають сумну історію про двох братів-вівчарів, Івана та Петра, які закохалися в одну красуню. Під час страшної бурі один із них зірвався зі скелі, а інший кинувся його рятувати – обидва загинули у вихорі негоди, а на місці трагедії утворилося озеро, назване на честь "ворожої" стихії.

Сьогодні ж це тихе місце, де влітку температура води не підіймається вище за 12 градусів, а навколо розкинулися густі зарості чорниці та ялівцю. Літо 2026 року – ідеальний час, щоб на власні очі побачити цю заповідну пам'ятку, поки вона демонструє усю свою первозданну дику красу.

Ось який вигляд має похід до озера Ворожеска на Свидовецькому хребті: дивіться відео poklyk.khashchiv

Чим приваблює мандрівників заповідне озеро Апшинець?

Трохи далі на схід, на висоті 1487 метрів, лежить озеро Апшинець. Воно є частиною однойменного заказника і вважається одним із наймальовничніших куточків Свидовця.

Вода тут настільки чиста, що в ній, наче у дзеркалі, відбиваються навколишні вершини та безкрає карпатське небо. Апшинець живиться переважно водами холодного гірського струмка, тому навіть у найспекотніші липневі дні вода тут залишається бадьоро-крижаною.

Це ідеальна локація для тих, хто шукає спокою та усамітнення. Адже через відсутність дров та захисту від вітру туристи рідко розбивають тут довготривалі табори, залишаючи місцевість недоторканою.

Озеро Апшинець нікого не залишає байдужим своєю красою: дивіться відео hike_UA_travel

Які таємниці приховує найбільше озеро хребта Герешаска?

Озеро Герешаска (також відоме як Догяска) розташоване на висоті понад 1500 метрів під однойменною вершиною. Це найбільше озеро масиву, яке має унікальну прямокутну форму та живиться таненням снігів, що можуть лежати на схилах аж до серпня.

Герешаска неймовірно фотогенічна, особливо якщо дивитися на неї з хребта. А поруч з озером шумить мальовничий Драгобратський водоспад, який додає локації особливого шарму.

Візит на це озеро – мабуть, найкращий спосіб відчути справжню, дику та величну душу Карпат, яка дарує спокій і надихає на нові звершення. Особливо у літні дні та ночі, коли можна спостерігати чисте небо з міріадами зір.

Герешаска або Догяска – одне з найпопулярніших озер для відпочинку на природі: дивіться відео Богдана Грабовецького

Додамо, що крім Свидовецького масиву, поціновувачі дикої природи можуть звернути увагу на інші величні локації Карпат. Зокрема, чудові краєвиди відкриваються з вершини Гутин Томнатик, звідки можна помилуватися ще одним відомим високогірним озером Бребенескул та Чорногірським хребтом. А для відпочинку з наметами чудово підійдуть полонина Товста та також містичне й магічне урочище Кізі Улоги.