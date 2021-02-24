Закинуті вілли й палаци Одещини: які таємниці приховують величні споруди у минулому
Одеса та Одещина – це не лише море, сонце, пісок, креветки та курортні розваги, а й величезна кількість архітектурних див. Щоправда, деякі напівзруйновані, але це тільки додає їм атмосферності.
Джерело:"О, Море"
Редакція розповіла про закинуті старовинні садиби в Одесі та на околиці, які точно варто побачити під час подорожі.
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Мавританський палац
Власником будівлі з 78 кімнатами був начальник канцелярії Суворова Іван Куріс. Кажуть, тут навіть були дзеркальні сходи, а замість частини стелі акваріум з рибами. Зараз же споруда не має даху, а замість підлоги – трава.
Палац назвали мавританським через стиль, адже він зовсім не характерний для споруд півдня України: зубчасті стіни, вікна різних форм, тераси, напівкруглі сходи, аркові ворота, різні куполи та елементи готики.
Це архітектурна пам'ятка державного значення. Хоч вона й огороджена на реконструкцію, але на місці є охоронець, тому потрапити всередину можна, попросивши його про це.
Мавританський палац / find-way.com
Вовче лігво
Це одна з тих садиб, яка окутана містичними легендами. В ній жив один із найвідоміших пацієнтів Зігмунда Фрейда – Сергій Панкеєв, якому уві сні ввижалися білі вовки, що сидять на дереві під вікном, а потім один із них стрибає всередину. Фрейд для анонімності називав його людиною-вовком, тому і садиба генерала Дубецького отримала таку назву.
У цій споруді вже впав дах, а поміж стінами росте трава і дерева, але від цього вона має ще більш містичний вигляд.
Вовче лігво / thegard.city
Мангейм
Колись тут було поселення німецьких колоністів, яке й називалося Мангейм. Костел Різдва Пресвятої Діви Марії збудований у традиційному стилі старої Європи: напівкругла стіна із п'ятьма арками. З приходом радянської влади храм почав занепадати. Сьогодні це пам'ятка архітектури місцевого значення.
Костел Різдва Пресвятої Діви Марії / uk.wikipedia.org
Дача Параскева
Будівля зведена в готичному стилі: вежі, балкон з балюстрадами, вікна, загострені доверху і тераса. Дача належала купцеві грецького походження. За легендою, останній власник програв будинок в карти.
Сьогодні замок є адміністративною будівлею санаторію "Аркадія", тому вхід всередину і на балкон закритий.
Дача Параскева / discover.od.ua
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Оранжерея Маразлі
У дореволюційні часи тут був прекрасний парк і дві будівлі – верхня і нижня дача. Одна з них – на березі моря. Це і не дивно, адже власником був тодішній міський голова Одеси – Григорій Маразлі. Все, що залишилося – оранжерея.
Сама будівля складається з трьох частин – центральної й двох бокових, всі зі скляним дахом. На її території невелика штучна водойма і пологий кам'яний грот з трьома проходами всередину. У підвалі колись була котельня. Зараз залишилася лише металева частина купола будівлі.
Оранжерея Маразлі / 048.ua
Нагадаємо, раніше корінні жителі Одеси порадили, де можна погуляти у місті.
Також гід Катерина Курлап порекомендувала туристам декілька ідей для прогулянок Одесою, після яких ви відкриєте її по-іншому.
Голова департаменту Тетяна Маркова заявила, що 2020 року Одесу відвідало близько 2 мільйонів туристів. У порівнянні з 2019 роком туристичний потік впав більше, ніж на 30%.
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