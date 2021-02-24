Одеса та Одещина – це не лише море, сонце, пісок, креветки та курортні розваги, а й величезна кількість архітектурних див. Щоправда, деякі напівзруйновані, але це тільки додає їм атмосферності.

Редакція розповіла про закинуті старовинні садиби в Одесі та на околиці, які точно варто побачити під час подорожі.

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Мавританський палац

Власником будівлі з 78 кімнатами був начальник канцелярії Суворова Іван Куріс. Кажуть, тут навіть були дзеркальні сходи, а замість частини стелі акваріум з рибами. Зараз же споруда не має даху, а замість підлоги – трава.

Палац назвали мавританським через стиль, адже він зовсім не характерний для споруд півдня України: зубчасті стіни, вікна різних форм, тераси, напівкруглі сходи, аркові ворота, різні куполи та елементи готики.

Це архітектурна пам'ятка державного значення. Хоч вона й огороджена на реконструкцію, але на місці є охоронець, тому потрапити всередину можна, попросивши його про це.



Мавританський палац / find-way.com

Вовче лігво

Це одна з тих садиб, яка окутана містичними легендами. В ній жив один із найвідоміших пацієнтів Зігмунда Фрейда – Сергій Панкеєв, якому уві сні ввижалися білі вовки, що сидять на дереві під вікном, а потім один із них стрибає всередину. Фрейд для анонімності називав його людиною-вовком, тому і садиба генерала Дубецького отримала таку назву.

У цій споруді вже впав дах, а поміж стінами росте трава і дерева, але від цього вона має ще більш містичний вигляд.



Вовче лігво / thegard.city

Мангейм

Колись тут було поселення німецьких колоністів, яке й називалося Мангейм. Костел Різдва Пресвятої Діви Марії збудований у традиційному стилі старої Європи: напівкругла стіна із п'ятьма арками. З приходом радянської влади храм почав занепадати. Сьогодні це пам'ятка архітектури місцевого значення.



Костел Різдва Пресвятої Діви Марії / uk.wikipedia.org

Дача Параскева

Будівля зведена в готичному стилі: вежі, балкон з балюстрадами, вікна, загострені доверху і тераса. Дача належала купцеві грецького походження. За легендою, останній власник програв будинок в карти.

Сьогодні замок є адміністративною будівлею санаторію "Аркадія", тому вхід всередину і на балкон закритий.



Дача Параскева / discover.od.ua

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Оранжерея Маразлі

У дореволюційні часи тут був прекрасний парк і дві будівлі – верхня і нижня дача. Одна з них – на березі моря. Це і не дивно, адже власником був тодішній міський голова Одеси – Григорій Маразлі. Все, що залишилося – оранжерея.

Сама будівля складається з трьох частин – центральної й двох бокових, всі зі скляним дахом. На її території невелика штучна водойма і пологий кам'яний грот з трьома проходами всередину. У підвалі колись була котельня. Зараз залишилася лише металева частина купола будівлі.



Оранжерея Маразлі / 048.ua

Нагадаємо, раніше корінні жителі Одеси порадили, де можна погуляти у місті.

Також гід Катерина Курлап порекомендувала туристам декілька ідей для прогулянок Одесою, після яких ви відкриєте її по-іншому.

Голова департаменту Тетяна Маркова заявила, що 2020 року Одесу відвідало близько 2 мільйонів туристів. У порівнянні з 2019 роком туристичний потік впав більше, ніж на 30%.