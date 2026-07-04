Що взяти у гори: список обов'язкових речей, які можуть урятувати мандрівку

Похід у гори – це не лише про фізичну витривалість і мальовничі краєвиди. Не менш важливою є правильна підготовка, адже саме вона робить мандрівку безпечною та комфортною.

Перший похід у гори часто викликає безліч запитань, особливо, якщо досвіду ще немає. Саме такою дилемою поділилася одна з користувачок тредс, яка цього літа планує вирушити у свої перші одноденні походи Карпатами та попросила досвідчених туристів порадити, що варто купити насамперед, аби не витрачати зайві кошти. Її допис швидко набрав популярність, а у коментарях мандрівники поділилися десятками порад для тих, хто лише починає відкривати для себе походи у гори.

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Яке спорядження варто взяти насамперед?

Більшість користувачів зійшлися на думці, що для одноденного походу не обов'язково купувати дороге туристичне спорядження. Якщо маршрут нескладний і без ночівлі, достатньо зручного взуття, звичайного рюкзака, води, перекусу та мінімального набору необхідних речей. Водночас серед найважливіших покупок туристи радять звернути увагу на дощовик, легку вітровку, головний убір для захисту від сонця, сонцезахисний крем та трекінгові шкарпетки. Також багато хто рекомендував взяти із собою налобний ліхтарик, павербанк, невелику аптечку та засіб від комах.

Зручне взуття – обов'язкова річ для походу у гори / фото Canva

Чи потрібні трекінгові палиці?

Думки щодо трекінгових палиць розділилися. Одні туристи назвали їх одним із найкорисніших елементів спорядження, особливо на тривалих підйомах і спусках. Інші ж зазначили, що для першого одноденного походу купувати їх необов'язково. Дехто навіть порадив спершу взяти палиці в оренду або випробувати маршрут без них, щоб зрозуміти, чи дійсно вони потрібні.

На що ще звернути увагу?

Окрім спорядження, користувачі наголосили на речах, про які новачки часто забувають. Зокрема, рекомендують обирати швидкосохнучий одяг із синтетичних тканин замість бавовни, не забувати про зручну білизну та правильно підібрані шкарпетки, щоб уникнути мозолів. Перед походом також радять перевіряти прогноз погоди, завчасно завантажити маршрут у телефон, взяти достатній запас води, легкі перекуси, заряджений телефон та трохи готівки.

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Попри довгий список рекомендацій, більшість мандрівників погодилися в одному: для першого одноденного походу не варто витрачати великі суми на спорядження.

Краще вирушити у гори з тим, що вже є, а після першої мандрівки зрозуміти, яких речей справді не вистачало саме вам. За словами користувачів, саме власний досвід допоможе визначити, яке спорядження буде потрібне для наступних походів.