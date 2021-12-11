Лоукост-аеропорти – штука підступна. Купуєш бюджетний квиток, припустимо у Франкфурт та радієш економії. Й лише по прильоту з'ясовується, що літак сідає не у Франкфурт-на-Майні, а у Франкфурт-Хан за 120 кілрметрів від нього.

Логічно, що зекономлені на авіаквитку гроші відразу випаровуються на трансфер. Щоб уникнути цієї помилки, варто дотримуватися простих рекомендацій. Щоб ввести вас в курс справи, розповідаємо про найпопулярніші лоукост-аеропорти Європи та трансфери, якими ви можете скористатися, щоб виїхати із них. з них.

Читайте "Похмілля у Вегасі" відпочиває: де влаштувати парубоцьку вечірку в Україні

У добірці 10 аеропортів, куди літають з України та Польщі Wizz Air і Ryanair.

Ейндховен (Амстердам)

Як зекономити на трансфері з найпопулярніших лоукост-аеропортів / Фото unsplash

Код аеропорту: EIN.

Відстань до Амстердама: 120 кілометрів.

Таксі до Амстердама обійдеться вам від 140 євро, час у дорозі – близько 1,5 годин.

Як дістатися громадським транспортом

Варіант 1

Крок 1. Приїхати на залізничний вокзал Ейндховена на таксі (близько 25 євро) або автобусі №400 чи 401 (квиток в один кінець коштує 3.98 євро, в обидва – 7.96 євро). Це займе близько 20 хвилин.

Крок 2. Сісти в поїзд до станції Amsterdam Central. Квиток в один кінець коштує 19.5 євро при покупці онлайн або 20.5 євро в касі (включає одноразову OV-chipkaart). На місці опинитеся через 1 годину 20 хвилин.

Варіант 2

У Ейндховені ви також можете сісти в автобус Flixbus, наступний в Амстердам. Квиток в один кінець коштує 8 – 12 євро, час в дорозі – 1 година 40 хвилин. Від станції Amsterdam Sloterdijk, куди він прибуває в центр міста можна дістатися на трамваї, поїзді або метро.

Варіант 3

З аеропорту Ейндховен до Amsterdam Central ходять автобуси Air Express Bus. Час у дорозі – 1 година 45 хвилин, квиток в один кінець коштує 25 євро, в обидві сторони – 40 євро. Квитки можна забронювати на сайті не пізніше 48 годин до поїздки.

Меммінген (Мюнхен)

Як зекономити на трансфері з найпопулярніших лоукост-аеропортів / Фото unsplash

Код аеропорту: FMM.

Відстань до Мюнхена: 110 кілометрів.

Таксі в центр Мюнхена коштуватиме вам €200, час у дорозі — близько 1,5 годин.

Як дістатися громадським транспортом

Варіант 1

5 – 10 разів у день, відповідно до розкладу прибуття рейсів з аеропорту відправляються автобуси Allgäu Airport Express, які доставлять вас на Центральний вокзал Мюнхена за 1 годину 20 хвилин без зупинок. Купити квиток в один кінець онлайн можна за 15 євро, у водія він коштує 20 євро.

Варіант 2

Крок 1. Добратися на залізничний вокзал Меммінгена автобусом №2 або 810 чи 811. Проїзд коштує 3 євро (якщо є квиток на поїзд — безкоштовно), в дорозі ви проведете 8 хвилин.

Крок 2. Сісти на прямий поїзд до Мюнхена. На Центральному вокзалі будете через 1 годину 25 хвилин, квиток в один кінець коштує 22 євро. Також можна вибрати більш бюджетний варіант – автобус Flixbus за 5 – 15.

Стокгольм-Скавста

Як зекономити на трансфері з найпопулярніших лоукост-аеропортів / Фото unsplash

Код аеропорту: NYO.

Відстань до Стокгольма: 100 кілометрів.

Таксі в центр Стокгольма обійдеться вам приблизно 180 євро, час у дорозі — близько 1,5 годин.

Як дістатися громадським транспортом

Варіант 1

Автобусом Flygbussarna, який за 13.5 євро доставить вас на Центральний вокзал Стокгольма. Час в дорозі становить 1 годину 20 хвилин. Квиток в обидва кінці коштує 27 євро, є знижки для груп від 10 осіб і пасажирів 8 – 17 років. Скористатися ним можна протягом 3 місяців з моменту покупки. В аеропорту квитки також продаються, але коштують дорожче: 15 євро в один кінець, 27.5 євро в обидва. Графік руху погоджений з розкладом рейсів, автобус зазвичай відправляється через півгодини після приземлення літака.

Варіант 2

Крок 1. Приїхати в Nyköping автобусом №515, який зупиняється біля автовокзалу. Час у дорозі – 10 хвилин, квиток коштує 2.9 євро, при покупці онлайн діє знижка 20%.

Крок 2. Сісти в поїзд до Стокгольма. В дорозі ви проведете майже годину, квиток в один кінець коштує від 27 євро. Більш бюджетний варіант – автобус Flixbus за 8 – 15 євро.

Цікаво ТОП-5 найкращих курортів Європи, де можна покататись на лижах

Франкфурт-Хан

Як зекономити на трансфері з найпопулярніших лоукост-аеропортів / Фото unsplash

Код аеропорту: HHN.

Відстань до аеропорту: 120 кілометрів.

Таксі в центр Франкфурта обійдеться вам близько 200 євро, час у дорозі — близько 1,5 годин.

Як дістатися громадським транспортом

Варіант 1

Автобусом з Люксембургу, наступним через аеропорт у Франкфурт (зупиняється недалеко від Термінала 1). При покупці онлайн квиток коштує 5 – 16 євро, у водія – 19 євро, діти молодше 4 років їдуть безкоштовно. Час у дорозі до центрального вокзалу: 1 година 50 хвилин – 2 години 15 хвилин.

Варіант 2

Автобусом Flixbus. На Центральному вокзалі ви будете через 2 години 10 хвилин, квиток коштує 13 євро.

Саннефіорд (Осло)

Як зекономити на трансфері з найпопулярніших лоукост-аеропортів / Фото unsplash

Код аеропорту: TRF.

Відстань до Осло: 110 кілометрів.

Таксі в центр Осло обійдеться вам від 250 євро, час у дорозі – близько 1,5 годин.

Як дістатися громадським транспортом

Варіант 1

Автобусом Torp-Ekspressen, розклад якого узгоджена з графіком прибуття рейсів. На автовокзалі в Осло будете приблизно через 1 годину 35 хвилин, квиток в один кінець коштує 27 євро.

Варіант 2

На таксі (близько 5 хвилин) до станції Fokserød, звідти автобусом TIMEkspressen, Lavprisekspressen або Sørlandsekspressen в Осло.