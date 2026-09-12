Не відразу після дощу: як вирахувати ідеальний день для поїздки по гриби

Багато людей вважають, що дощ – це своєрідний провісник грибів. Але навіть після хорошого дощу не обов'язково одразу бігти в ліс із кошиком. Найкращий момент для "тихого полювання" настає лише через кілька днів.

Досвідчені грибники зазвичай чекають приблизно 3 – 4 дні після хорошого дощу. За цей час у лісі зберігається достатньо вологи, а грибниця отримує умови для формування плодових тіл. Та насправді важливі також температура й кількість опадів. Детальніше про найкращий час для походу по гриби розповість 24 Канал.

Те, що ми називаємо грибом, – лише плодове тіло грибниці. Основна частина організму розташована в ґрунті або іншому субстраті й може довго залишатися непомітною. Коли після сухого періоду ґрунт отримує достатньо вологи, умови для формування плодових тіл стають сприятливішими. Але грибам потрібен час, щоб пройти цей процес. Тож наступний день після дощу – не ідеальний день для "тихого полювання".

Коли їхати по гриби після дощу?

Умовно можна орієнтуватися на таку схему:

день дощу – ґрунт отримує необхідну вологу, але для масової появи грибів ще зарано.

1 – 2 день після опадів – у лісі вже можуть траплятися перші гриби, але їх може бути небагато.

3 – 4 день – хороший момент для поїздки, особливо якщо після дощу тримається помірно тепла погода.

5 день і далі – усе залежить від погоди. Якщо ґрунт залишається вологим, грибів може ставати більше. Якщо прийшли спека, сильний вітер і сухість, то умови швидко погіршуються.

Важливо також настільки добре опади промочили ґрунт. Після короткого дощу в сухому лісі результат може бути слабким. Значно кращі шанси є після тривалих опадів, які добре наситили землю вологою.

Також варто подивитися прогноз на наступні дні. Якщо після дощу встановилася помірна температура без спеки та сильного вітру, волога довше зберігатиметься в лісі.

Гриби у кошику / Фото Depositphotos

Як вирахувати грибний день?

Після хорошого дощу плануйте похід до лісу приблизно на третій – четвертий день. Але перед поїздкою перевірте, чи не було різкого потепління або сильного вітру.

А далі вже можна орієнтуватися на конкретний ліс і власні спостереження. Якщо після дощу там з'явилися перші гриби, то через кілька днів варто навідатися знову.