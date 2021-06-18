Як виглядає найглибша у світі ущелина Вікос: дивовижні фото

Ущелина Вікос розташована у Греції на території національного парку Вікос-Аоос. Вона занесена до Книги рекордів Гіннеса як найглибша ущелина у світі пропорційна своїй ширині.

Прірва настільки величезна, що її масштаб можна оцінити лише з певних точок. До неї можна потрапити хіба що пішки, проте зафіксувати усю красу техніці навряд сягне потужності.

Актуально Мальовничі каньйони України, на яких повинен побувати кожен турист

Найглибша ущелина в деталях

Ущелина Вікос "лежить" на південних схилах гори Тимфі, яка є частиною гір Епір Пінд. Її ще називають "грецьким Гранд-Каньйоном" через запаморочливі висоти. Глибина прірви майже сягає кілометра, а ширина – 1 100 метрів.

Природний парк заснували у 1973 році та назвали на честь 2 основних ущелин району. Він є одним з геопарків ЮНЕСКО.

Основна частина ущелини простягається від однойменного села Вікос до Монодендрі. Відстань – понад 20 кілометрів .

Вапняні схили мають висоти від 550 до 1 677 метрів, а знизу протікає річка Войдоматис. Вона тече лише в холодну пору року – з листопада по червень.

Ущелина має безліч природних унікальних екосистем флори та фауни. Схили вздовж річки укриває зелений ліс, в якому ростуть понад 40 сортів чагарників і дерев. Екологи знайшли тут понад 2,5 тисячі видів трав, а ще тут водяться унікальні тварини.