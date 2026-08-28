Змусили заплатити майже 50 доларів: як у готелі Єгипту "розвели" українку на гроші

Українські туристи обожнюють відпочинок у Єгипті. Окрім красивого моря, завжди сонячної погоди і повного релаксу, система "все включено" дозволяє одразу зрозуміти, скільки коштуватиме відпустка, щоб розрахувати бюджет до копійки. Однак іноді недобросовісні працівники готелю намагаються "розвести" туристів на додаткові гроші.

Так сталося з туристкою з України. Її історією поділилася турагенція @akademtour, яка бронювала відпочинок.

Як українку змусили заплатити додаткові гроші у Єгипті?

Усе сталося дуже неочікувано і в той момент, коли туристка вже виселилася з готелю і сіла в трансфер до аеропорту, щоб летіти додому. Раптом жінку попросили вийти за автобуса і знову підійти на рецепцію. Там її повідомили, що вона буцімто розбила скло у душовій кабіні номера і навіть показали фото з тріщиною. За це в туристки вимагали 46 доларів, що в еквіваленті становить близько 2050 гривень.

Українка була абсолютно впевнена, що не робила цього, адже перед виселенням детально оглянула номер і прибрала за собою. Жінка відмовилася платити, бо розуміли, що її обманюють.

Однак працівники готелю не слухати її аргументи, а масло у вогонь долив водій трансферу, який сказав, що не чекатиме на туристку, адже має й інших пасажирів. Оскільки це була ніч й часу було обмаль, то в туристки не залишилося інших варіантів, окрім як заплатити 46 доларів.

Усе виглядало так, наче вони просто вирішили прикріпити скло до нас. Я, плачучи, заплатила 46 доларів, бо ми вже запізнювалися. Вони навмисно затягували час, щоб я не могла піти в номер і подивитися на ту тріщину,

– розповіла туристка.

Ситуація трапилася у п'ятизірковому готелі Sentido Caribbean Soma у Хургаді. Що важливо, українка була повністю задоволена відпусткою і сервісом готелю упродовж відпочинку, однак ситуація після виселення повністю зіпсувала враження, адже жінка впевнена – її просто "розвели" на гроші.

Як у Єгипті туристів "розводять" на гроші: відео

До речі, раніше інша турагентка назвала "чорний список" готелів в іншому курорті Єгипту – Марса-Алам. Вона радить оминати їх десятою дорогою, адже тут на туристів чекають лише сморід, бруд і відсутність сервісу. Що важливо, усі ці готелі мають 4 зірки, тож туристи не зразу можуть зрозуміти, що з ними щось не так.