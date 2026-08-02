5 хитрощів ресторанів, через які туристи переплачують: як не потрапити в пастку за кордоном

Відпочинок за кордоном може залишити неприємний післясмак через несподівано великий рахунок у ресторані. Додаткові збори, невказані нюанси в меню чи рекомендації персоналу здатні суттєво збільшити суму до оплати.

У якій б країні ви не були, перед замовленням варто уважно придивитися до деталей і не поспішати з вибором, пише Interia Kobieta.

Не піддавайтеся нав’язливим рекомендаціям

У певних країнах офіціанти можуть активно радити гостям деякі страви. Загалом поради не є проблемою, у більшості випадків вони допомагають звернути увагу на цікаві позиції у меню.

Проте варто насторожитися тоді, коли рекомендація перетворюється на тиск. Фрази "це наша фірмова страва", "для вас спеціальна пропозиція" чи "це єдина можливість скуштувати страву" можуть бути способом схилити клієнта до дорожчого замовлення.

Перевіряйте, як формується ціна

Особливо уважними в ресторанах варто бути під час замовлення риби, морепродуктів чи стейку. У меню вартість таких страв вказують не за порцію, а за 100 грамів продукту.

Через це фінальна сума може виявитися значно більшою. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, краще одразу утончювати вагу порцій та її кінцеву вартість.

Плата за сервірування

У багатьох закладах до рахунку можуть автоматично додавати плату за сервірування. Вона стягується з кожного гостя й охоплює користування столовими приборами, серветками чи хлібом.

Не завжди безкоштовними є закуски, які приносять ще до основного замовлення. Оливки, сири чи м’ясні нарізки можуть виглядати як комплімент від закладу, а в деяких ресторанах за це доведеться платити окремо.

Також варто перевірити рахунок на наявність вже включених чайових, щоб випадково не залишити їх двічі.



У деяких ресторанах можуть брати плату за сервірування / Фото Pexels

Уточнюйте ціну води

Замовляючи воду за кордоном, туристи не завжди можуть зрозуміти, чи вода у графині безкоштовна, чи за неї доведеться заплатити. Якщо ж є сумніви, краще уточнити це у офіціанта, оскільки в деяких закладах доведеться заплатити за воду сумнівної якості.

Звертайте увагу на розмір порцій

Приваблива ціна у меню не завжди означає, що ви отримаєте те, на що розраховуєте. Часто увагу привертає низька ціна, але за 1,50 євро можна отримати лише маленьке еспресо.

Аналогічна ситуація стосується і розміру порцій. Перед замовленням варто звертати увагу на цифри у меню, опис страви, а також об’єм напою чи розмір порцій.