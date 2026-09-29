До Данії літаком за 450 гривень: як спланувати ідеальну подорож без туроператора

Самостійна подорож не обов'язково означає години пошуків, десятки відкритих вкладок і дорогі квитки. Якщо заздалегідь визначитися з напрямком і послідовно пройти кілька етапів підготовки, можна самостійно організувати поїздку: від купівлі квитків до складання маршруту.

Блогерка emma.luchytska розповіла у тіктоці, як планує власні подорожі без допомоги туроператорів. Свої поради вона продемонструвала на прикладі майбутньої поїздки на грецький острів Корфу.

З чого почати планування подорожі?

Насамперед блогерка радить визначитися з країною або напрямком. Вона зазвичай заздалегідь має список місць, які хоче відвідати, але якщо конкретних побажань немає, напрямок можна обрати за вигідними авіапропозиціями. Для цього вона радить скористатися Skyscanner і переглянути доступні варіанти.

Наприклад, у жовтні на сайті можна знайти квитки за 450 гривень до Данії, за 930 гривень до Франції та за 830 гривень до Великої Британії. Після вибору напрямку потрібно визначитися з датами. Тут також можна стежити за цінами у Skyscanner.

Проте купувати самі авіаквитки варто на офіційному сайті авіаперевізника!

Якщо ж складно зрозуміти, чи варто купувати квиток зараз, блогерка рекомендує перевірити його в AirHint. Сервіс показує статистику найвищої та найнижчої вартості квитків, а також прогнозує можливу зміну ціни.

Як самостійно планувати подорож: дивитись відео

Цього разу блогерка вже обрала напрямок Корфу. Вона планує дістатися острова через Польщу, тому наступним кроком після авіаквитків стала організація наземного переїзду.

Як організувати дорогу та знайти житло?

Після купівлі авіаквитків дівчина переходить до пошуку квитків на потяг або автобус. У випадку з Корфу вона придбала квиток до Перемишля через застосунок "Укрзалізниці", а далі забронювала транспорт до міста, звідки вирушатиме літак. Наступний етап – це житло. Його дівчина завжди бронює через Booking. Лише після цього переходить до того, що відбуватиметься безпосередньо під час відпочинку.

Як скласти маршрут і знайти цікаві місця?

Для пошуку локацій Емма використовує тікток. Достатньо ввести в пошук назву міста або острова і переглянути добірки місць, які радять інші мандрівники. Після цього можна зібрати всі цікаві локації в один список та звернутися до ChatGPT або Claude, щоб розподілити їх у маршрути з урахуванням відстані між місцями.

Не варто передавати штучному інтелекту повне планування поїздки! Краще його використовувати як помічника: зібрати власні варіанти, перевірити їх, а потім попросити ШІ допомогти логічно поєднати локації між собою.

Окремо блогерка шукає заклади, які хоче відвідати. Для цього вона використовує Google Maps і зберігає цікаві місця на карті. Так під час самої подорожі можна бачити, що розташоване неподалік від запланованого маршруту.

Ще один спосіб краще підготуватися до поїздки – це заздалегідь переглянути інформативні відео на ютубі про місто чи країну. Так можна більше дізнатися про історію та особливості конкретної локації й краще зрозуміти її атмосферу ще до приїзду.