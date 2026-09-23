Що колишня стюардеса завжди робить в літаку: 8 порад для пасажирів

Понад 10 років ботпровідниця Бет Віндзор працювала в авіації, тому добре знає, які дрібниці можуть вплинути на комфорт під час польоту.

І хоч тепер вона подорожує літаком як пасажирка, однак досі не відмовилася від кількох професійних звичок, пише AOL.

Яких правил дотримується колишня бортпровідниця?

Одне з її головних правил – за можливості обирати місце біля вікна. На такому сидінні можна зручно спертися на стіну, користуватися власним підлокітником і не переживати, що пасажири чи візки, які рухаються проходом, постійно зачіпатимуть ліктями.

Також Бет радить уважно поставитися до розташування місця. Вона намагається не сідати поруч з туалетом, кухнею чи перегородкою. У цих зонах зазвичай найбільше людей і шуму. Крім того, місця біля перегородок часто займають пасажири з немовлятами.

Щоб довгий переліт був зручним у комфортному одязі, Бет переодягається в бажане вбрання вже після посадки. Для польоту вона обирає речі, які не обмежують рухів

Ще одна річ, яку колишня бортпровідниця завжди кладе в ручну поклажу – це готельні тапочки. Під час тривалих рейсів вони допомагають почуватися комфортніше.



Тапочки у літаку дозволяють ногам "дихати" і відпочивати / Фото з сайту AOL

Також у Бет є звичка пов’язана з безпекою. Перед зльотом вона запам’ятовує кількість рядів до найближчого аварійного виходу. Такий орієнтир може стати у природі під час надзвичайної ситуації, особливо якщо через дим або інші обставини видимість у салоні буде обмежена.

Крім того, бортпровідниця не покладається повністю на харчування на борту. Вона воліє брати їжу з собою, обираючи прості перекуси. Для підтримання водного балансу вона п’є воду й вживає електроліти, а алкоголь серед напоїв не обирає.

Окремо жінка виділяє догляд за шкірою. Під час тривалого перельоту вона наносить зволожувальну маску і крем з SPF 50.

Кнопку виклику бортпровідника Бет намагається використовувати лише в найнеобхідніших випадках. Після багатьох років роботи в авіації жінка знає, наскільки може бути завантаженим екіпаж. До бортпровідників варто звертатися лише через кнопку у разі медичної проблеми або іншої ситуації, яка потребує термінової допомоги.

Більшість цих правил здаються незначними, але саме такі прості звички допомагають зробити тривалий переліт приємнішим та комфортнішим.