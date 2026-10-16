Не беріть подушку в літак: ці 6 хитрощів від стюардеси врятують від виснажливого перельоту

Тривалий переліт в економ-класі може бути виснажливим, особливо коли доводиться годинами сидіти в тісному кріслі. Колишня стюардеса з майже 10-річним досвідом розповіла, які прості хитрощі допомагають комфортніше перенести дорогу та не забути важливі речі на борту.

Видання Business Insider розповіло про 6 правил, яких дотримується колишня бортпровідниця, коли подорожує як звичайна пасажирка.

Як підготуватися до тривалого перельоту?

Приїжджайте в аеропорт заздалегідь і беріть змінний одяг

Колишня стюардеса радить не поспішати перед посадкою та залишати достатньо часу на підготовку. Для польоту вона обирає м'який спортивний костюм, а перед приземленням переодягається у звичайний одяг. Це допомагає розслабитися в дорозі і підготуватися до прибуття.

Тримайте необхідні речі під рукою

Основний багаж краще залишити на верхній полиці, а під сидінням розмістити невелику сумку з навушниками, перекусом, зарядними кабелями, змінним одягом і кремом. Так не доведеться постійно діставати валізу. Також варто взяти невеликий пакет для сміття, щоб підтримувати порядок біля крісла.

Як комфортніше провести час у літаку?

Обирайте місце біля проходу

Так буде простіше вставати та розминатися під час польоту, не турбуючи сусідів. Колишня бортпровідниця також радить користуватися кнопкою виклику екіпажу за потреби, а за водою звертатися у спокійні моменти, коли бортпровідники не зайняті обслуговуванням пасажирів.

Подбайте про сон і враховуйте місцевий час

Для відпочинку жінка використовує маску для очей і капюшон, а замість спеціальної подушки для шиї бере звичайну. Щоб підтримати поперек, можна підкласти під спину згорнутий светр. Після приземлення варто перевести годинник на місцевий час і намагатися спати відповідно до розкладу пункту призначення. Ремінь безпеки під час відпочинку краще залишати застебнутим поверх одягу або ковдри, щоб екіпажу не довелося будити пасажира під час турбулентності.

Обирайте воду та легкі перекуси

Колишня стюардеса радить брати запечатану пляшку води, горіхи, насіння та ягоди. Під час нічних перельотів вона уникає кави та чаю, а також не рекомендує пити водопровідну воду. Від ситної вечері безпосередньо перед сном краще відмовитися: важка їжа може спричинити дискомфорт у шлунку та завадити заснути.

Не поспішайте виходити з літака

Після приземлення колишня бортпровідниця радить дочекатися, поки більшість пасажирів залишить салон. Цей час варто використати, щоб перевірити кишеню крісла, підлогу біля сидіння та багажну полицю. Так можна не забути телефон, документи та інші важливі речі, які потім буває непросто повернути.