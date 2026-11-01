Авіаквитки стають дорожчими, але ці хитрощі допоможуть зберегти гроші

Подорожувати світом стає дедалі дорожчим задоволенням, адже ціни на перельоти зростають орієнтовно на 10 – 20%. Проте це зовсім не означає, що від поїздок варто відмовлятися: головне знати, як правильно планувати свій бюджет і шукати вигідні пропозиції.

Українська тревел-блогерка та організаторка подорожей dashassk у своєму тіктоці поділилася дієвими порадами щодо того, як вихопити авіаквитки за найменшою вартістю та уникнути зайвих витрат під час бронювання.

За скільки часу до вильоту та в який час доби варто шукати квитки?

Планування – це головний ключ до економії. Для стандартних рейсів оптимальне вікно купівлі становить від 2 до 3 місяців до запланованої дати, а для далеких перельотів бронювання можна починати ще раніше. Крім того, варто звернути увагу на сезонні розпродажі.

Наприклад, під час Чорної п'ятниці авіаперевізники традиційно пропонують суттєві знижки, тож бажані напрямки та кошти на них краще підготувати заздалегідь. Також має значення час доби, коли ви перевіряєте вартість: у нічні години цінник може опускатися на 5 – 10 євро, тому моніторинг рейсів у різний час може зберегти додаткові кошти.

Як уникнути прихованих переплат під час здійснення покупки?

Безпосереднє бронювання має проводитися виключно на офіційних сайтах авіакомпаній. Під час оформлення замовлення важливо залишати початкову валюту розрахунку й ніколи не перемикати її на гривні, адже саме такий підхід є найвигіднішим для покупця.

Окремо слід розглядати сусідні аеропорти як альтернативні точки вильоту. Часто рейси з одного міста можуть бути дорогими та з пересадками, тоді як із сусіднього великого хабу знайдуться зручні прямі варіанти. Для порівняння можна розглянути Будапешт та Відень, відстань між якими становить лише близько 3 годин їзди потягом або автобусом.