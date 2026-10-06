Осіннє чудо природи: як доїхати до Боржави, яка у жовтні вражає красою

Боржавський хребет у жовтні вражає своїми краєвидами. Осінні гори вкрилися золотими та рудими барвами, а фото й відео з маршрутів активно з’являються у соцмережах. Тож не дивно, що все більше людей хочуть побачити Боржаву на власні очі.

Якщо плануєте поїздку зі Львова, зовсім не обов’язково витрачати чотири години на дорогу автомобілем, пише 24 Канал. Значно зручніший варіант – сісти на потяг до Воловця, а звідти вже дібратися до Пилипця.

Як доїхати зі Львова чи Києва до Боржави?

Зі Львова до Воловця можна доїхати прямим потягом. Дорога займає приблизно 2,5 години. Це досить хороший час для тих, хто вирушає в коротку одноденну поїздку.

Потрібно лише підібрати відправлення залежно від того, коли ви плануєте почати маршрут. Поїзд № 29/30 сполученням Київ – Ужгород є щоденним нічним експресом, який робить зупинку на станції Воловець.

Відправлення з Києва розпочинається о 20:25. Зі Львова поїзд вирушає о 03:01, а прибуває у Воловець на світанку – о 05:35.

В іншому випадку є потяг зі Львова, який відправляється о 06:12, а прибуває у Воловець у 08:58.

Прибувши у Воловець потрібно їхати до Пилипця. Відстань між населеними пунктами становить приблизно 17 кілометрів. Дорога автобусом займе близько 35 хвилин.

Як піднятися на Боржавський хребет?

Пилипець є відправною точкою для маршрутів Боржавським хребтом. Якщо не хочеться одразу долати весь набір висоти пішки, частину дороги можна проїхати на крісельному підйомнику. Піднятися чи спуститися можна за 250 гривень, а екскурсійний квиток на підйом і спуск коштує 400 гривень.

Що взяти із собою?

Туристка Христина Рубаха радить насамперед завантажити Maps.me чи інший застосунок з туристичними картами. У ньому можна позначити точку старту та місце призначення й стежити за маршрутом під час походу.

Проте заблукати на популярних стежках не так вже й просто. Маршрути промарковані на деревах і каменях, а подекуди встановлені покажчики зі стрілками.

З собою варто взяти трекінгове взуття, оскільки поверхня на маршруті може бути різною, а після дощу стежки стають слизькими. Також обов’язково варто взяти достатньо води, бо під час підйому організм швидко втрачає рідину.

Не забудьте взяти головний убір та сонцезахисні окуляри. Крім того, у рюкзак варто покласти запасні шкарпетки. Якщо ноги намокнуть чи спітніють, суха пара стане доречною.

Авторка відеоролика додала, що ще одна корисна річ – складний туристичний стілець. Коли ноги втомляться, можна буде зробити перерву посеред маршруту. Компактні моделі важать всього 300 грамів, тому не займуть багато місця в рюкзаку.

А вже після кількох годин ходьби найприємнішою стане зупинка, щоб щось поїсти, випити кави та просто роздивитися краєвиди Боржавського хребта. Саме заради таких моментів багато мандрівників вирушають у гори.