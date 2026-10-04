Як бронювати подорожі заздалегідь: мандрівниця назвала 3 правила, які допомагають економити

Подорожі не обов’язково мають бути дорогими. Туристка, яка вже багато років самостійно організовує свої поїздки, розповіла кілька правил, які допомагають їй економити на мандрівках.

Анастасія Крівіцька поділилася у своєму тіктоці досвідом поїздки на грецький острів Корфу, де змогла забронювати апартаменти з краєвидом і власним пляжем за вигідною ціною.

Бронювати житло заздалегідь

Одне з головних правил мандрівниці – не відкладати бронювання житла на останній момент. Наприклад, апартаменти на Корфу вона забронювала за 5 місяців до подорожі. За 10 днів проживання на двох туристка заплатила 500 доларів.

Водночас раннє бронювання не означає, що потрібно одразу остаточно визначитися з поїздкою. Мандрівниця радить шукати житло з можливістю безкоштовного скасування.

У такому разі бронювання можна зробити за кілька місяців, а остаточне рішення прийняти пізніше. У деяких випадках можна безкоштовно скасувати бронювання за 2 – 3 тижні до приїзду.

Спочатку перевірити логістику

При виборі житла важливо дивитися не лише на його ціну та вигляд, але й на те, наскільки зручно до нього дістатися.

Мандрівниця радить ще до бронювання перевірити, як саме можна доїхати до потрібного міста, скільки часу займе дорога та скільки буде пересадок. Часом навіть привабливий готель за низькою ціною може виявитися невигідним через складну логістику.

Для планування маршруту Анастасія використовує сервіс "Інфобус", де можна порівнювати варіанти поїздок автобусами, потягами та літаками, обираючи для себе зручний маршрут.

Користуватися перевагами банківської картки

Ще один спосіб заощаджувати під час подорожей – перевірити, які привілеї дає банківська картка. Мандрівниця розповіла, що регулярно користується лаунжами в аепортах і на вокзалах без додаткової оплати. Для цього достатньо виконувати умови банку щодо покупок протягом місяця.

У лаунжах можна відпочити перед поїздкою або рейсом, перекусити, випити кави, попрацювати, а в деяких випадках навіть прийняти душ.

Як економити на подорожах: дивіться відео

Таким чином заощаджувати під час подорожей можна не лише завдяки дешевим квиткам чи житлу. Раннє бронювання з безкоштовним скасуванням, попередня перевірка логістики та використання переваг банківської картки допоможуть подорожувати комфортніше і не переплачувати.