Як правильно читати посадковий талон: пояснення всіх цифр, букв і позначок

Посадковий талон може виглядати як набір незрозумілих цифр, букв і позначок, особливо якщо ви летите літаком нечасто. Однак майже кожен елемент у ньому має конкретне значення.

Розібратися з усіма позначками можна на прикладі посадкового талона Wizz Air. Тревел-блогерка dashassk_ у своєму інстаграмі пояснила, на які дані варто звертати увагу пасажирам та чому деякі з них не варто показувати іншим.

Яку інформацію можна знайти у верхній частині посадкового талона?

Найвище у посадковому талоні розташований штрих-код. Саме його пасажир скануватиме в аеропорту під час проходження необхідних процедур. Поруч також можна побачити напрямок рейсу та його номер. Останній є особливо важливим, адже саме за номером рейсу пасажир може знайти свій літак на інформаційному табло в аеропорту.

За цим номером можна відстежувати інформацію про рейс. Зокрема, на табло може з'явитися інформація про затримку, стійку реєстрації, до якої потрібно підійти, або номер гейту, через який відбуватиметься посадка.

Як читати посадковий талон / інстаграм dashassk_

Далі у посадковому талоні зазначене місце пасажира в літаку. Воно складається з цифри та букви. Цифра позначає номер ряду, а буква конкретне крісло. Крісла з позначеннями A та F розташовані біля вікна. B та E середні місця, а C та D місця біля проходу.

Де шукати час посадки та номер бронювання?

У нижній частині посадкового талона також зазначається вхід, через який пасажиру потрібно проходити на посадку. Окремо вказана дата рейсу. Поруч можна побачити час закриття гейту та час відправлення літака. Тревел-блогерка радить насамперед орієнтуватися саме на час закриття гейту. Адже літак відправляється пізніше, однак до гейту потрібно встигнути прийти до того, як його закриють.

Ще один важливий пункт – це номер бронювання. Його також можна знайти на посадковому талоні. Цією інформацією не варто ділитися з іншими людьми та показувати її публічно. На талоні є позначка Sequence. Вона показує порядок, у якому пасажири реєструвалися на рейс. Наприклад, якщо зазначено число 131, це означає, що пасажир зареєструвався на рейс 131-м.

Що змінюється на посадковому талоні з Priority?

Посадковий талон може відрізнятися залежно від того, чи придбав пасажир Wizz Priority. Якщо Priority є, на талоні буде відповідна позначка Wizz Priority. Вона означає, що пасажир може взяти на борт не лише безкоштовну ручну поклажу, а і додатковий багаж розміром 55 на 40 на 23 сантиметри.

Також пасажир із Priority має пріоритетну посадку. На посадковому талоні це позначається літерами PB, які означають Priority Boarding. Окремо на талоні можна побачити інформацію про багаж, який придбав пасажир. Залежно від оформленої послуги це може бути лише рюкзак, рюкзак разом із ручною поклажею або також зареєстрований багаж.

Водночас деякі дані в посадковому талоні можуть відрізнятися залежно від маршруту. Зокрема, має значення, чи летить пасажир у межах Шенгенської зони, чи перетинає її межі. Якщо маршрут проходить у межах Шенгену, наприклад із Польщі до Франції, у відповідному розділі буде менше інформації.

Там, зокрема, зазначається стать пасажира, а позначка ADT означає adult – дорослий. Також вказується дата народження та інформація про багаж. Якщо ж пасажир летить за межі Шенгену, даних у цьому розділі буде більше.