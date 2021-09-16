Як 5-зірковий готель: в Туреччині запустять потяг класу люкс

У Туреччині курсуватиме туристичний потяг люкс класу вже з лютого 2022 року. Він називається Cappadocia Express та перевозитиме туристів з популярного курорту до Анкари та Стамбулу.

Умови у потязі відповідатимуть номеру у 5-зірковому готелі. Вартість квитка залежатиме від розміщення та може сягати кількох тисяч євро.

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Каппадокія Експрес: деталі

Потяги люкс класу запустять на маршрутах Анкара – Каппадокія і Стамбул – Каппадокія. Вони курсуватимуть щоденно. Кожен з них матиме 14 вагонів, в яких зможе подорожувати близько 300 туристів одночасно.

У нашій країні багато прекрасних місць, почнеться проєкт з Каппадокії, але потім ми поширимо його на Східну та Південно-Східну Анатолію, Чорне море. Перші рейси наразі будуть між Стамбулом та Каппадокією, а потім ми плануємо розширити туристичну залізничну лінію, яка охопить всю країну,

– заявив генеральний директор HIS Туреччини Емре Озкан.

За попередніми підрахунками компанії мають перевезти близько 200 тисяч туристів за рік. Вартість інвестиції у цей проєкт наразі склала 40 мільйонів євро. Тому вартість квитків буде чималою – стартуватимуть ціни від кількох тисяч євро. Цільова аудиторія: туристи, готові витратити не менше 5 тисяч євро за поїздку.

Проєкт першого туристичного поїзда класу люкс реалізується спільно з японською компанією HIS Travel і турецькою компанією Sun Group, що займається залізничною інфраструктурою.