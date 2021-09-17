Windrose дозволили здійснювати польоти до морських та зимових курортів: куди літатиме

Українській авіакомпанії Windrose Airlines дозволили здійснювати польоти за новими повітряними лініями. Авіаперевізник отримав право на експлуатацію 20 чартерних напрямків до морських та зимових курортів.

Рейси заплановані на період зимової навігації 2021 – 2022 років. Про це свідчить наказ Державіаслужби України №1448 від 16 вересня.

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Куди Windrose зможе літати взимку 2021 – 2022

З Дніпра, Запоріжжя, Києва, Львова, Одеси та Харкова здійснюватимуться польоти до:

Хургади (Єгипет);

(Єгипет); Шарм-ель-Шейха (Єгипет);

(Єгипет); Анталії (Туреччина).

Крім того, з Києва можна буде полетіти до міст Фінляндії:

Кіттіла ;

; Рованіємі.

Дозволи надано на період з 31.10.2021 до 26.03.2022 року. Windrose повинна виконувати чартерні польоти не менше одного рейсу на тиждень.

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Отримання прав на експлуатацію повітряних ліній не гарантує, що авіакомпанія виконуватиме рейси за цими напрямками.